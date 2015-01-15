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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:01

Конечно, stm, это плохо, что вы всю жизнь живете в стрессе и негативе.
Ну что сделаешь, как тут писал один несчастный "Жизнь - боль..."
Вчера днём +20 и вода +20.
Детишки прыгали в волнах. Фото: воскресенье 12 декабря в 13-07.
Зображення
Я выполнил свою программу: 10 км на велосипеде вдоль моря, включая участок вдоль искусственного морского залива на реке Богачай.
Сегодня было +16... Сухо облачно.
У Вас есть инвестиционные планы? Поделитесь идеями.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:41

  akurt написав:Конечно, stm, это плохо, что вы всю жизнь живете в стрессе и негативе.
Ну что сделаешь, как тут писал один несчастный "Жизнь - боль..."
Вчера днём +20 и вода +20.
Детишки прыгали в волнах. Фото: воскресенье 12 декабря в 13-07.
Зображення
Я выполнил свою программу: 10 км на велосипеде вдоль моря, включая участок вдоль искусственного морского залива на реке Богачай.
Сегодня было +16... Сухо облачно.
У Вас есть инвестиционные планы? Поделитесь идеями.

Ну-ну, вчера ))) этот чувак как Вы только в прямом эфире. Но купаться не захотел даже он )))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 05:09

Не очень понимаю, что Вы хотите доказать - я тоже НЕ захотел купаться.
Что из этого следует?
Шторм? Наверное, это шторм - не знаю: 1 - 2 или 3 балла.
Вероятно Вы не поверите, но бывают на Земном шаре природные явления такие: и дождь, и шторм.
Вчера - в понедельник - дождя не было, на море не был: понедельник - было много разных дел, много за рулём и много переговоров.
Фото 12 декабря в 15-06 - как видите я на море - именно на море - именно на пляже - был долго... Было невероятно красиво... Удивительный морской воздух... Почти чистое голубое небо...
Зображення
Как Вы знаете, почти все попытки почти всех завсегдатаев форума в области инвестиций за кордоном закончились полным "пшиком" - нигде ничего и никак: "дупель пусто".
Горы пустой болтовни.
Потому настоящую актуальную инвестиционно-погодную достоверную информацию всегда можете получить у меня.
Ну или у горе-специалистов с этого форума. Выбор за Вами.
akurt
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  #<1 ... 423424425426
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