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Конечно, stm, это плохо, что вы всю жизнь живете в стрессе и негативе. Ну что сделаешь, как тут писал один несчастный "Жизнь - боль..." Вчера днём +20 и вода +20. Детишки прыгали в волнах. Фото: воскресенье 12 декабря в 13-07. Я выполнил свою программу: 10 км на велосипеде вдоль моря, включая участок вдоль искусственного морского залива на реке Богачай. Сегодня было +16... Сухо облачно. У Вас есть инвестиционные планы? Поделитесь идеями.
akurt написав:Конечно, stm, это плохо, что вы всю жизнь живете в стрессе и негативе. Ну что сделаешь, как тут писал один несчастный "Жизнь - боль..." Вчера днём +20 и вода +20. Детишки прыгали в волнах. Фото: воскресенье 12 декабря в 13-07. Я выполнил свою программу: 10 км на велосипеде вдоль моря, включая участок вдоль искусственного морского залива на реке Богачай. Сегодня было +16... Сухо облачно. У Вас есть инвестиционные планы? Поделитесь идеями.
Ну-ну, вчера ))) этот чувак как Вы только в прямом эфире. Но купаться не захотел даже он )))))
Не очень понимаю, что Вы хотите доказать - я тоже НЕ захотел купаться. Что из этого следует? Шторм? Наверное, это шторм - не знаю: 1 - 2 или 3 балла. Вероятно Вы не поверите, но бывают на Земном шаре природные явления такие: и дождь, и шторм. Вчера - в понедельник - дождя не было, на море не был: понедельник - было много разных дел, много за рулём и много переговоров. Фото 12 декабря в 15-06 - как видите я на море - именно на море - именно на пляже - был долго... Было невероятно красиво... Удивительный морской воздух... Почти чистое голубое небо... Как Вы знаете, почти все попытки почти всех завсегдатаев форума в области инвестиций за кордоном закончились полным "пшиком" - нигде ничего и никак: "дупель пусто". Горы пустой болтовни. Потому настоящую актуальную инвестиционно-погодную достоверную информацию всегда можете получить у меня. Ну или у горе-специалистов с этого форума. Выбор за Вами.