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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:17

  Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве :D

Обоснуйте.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:21

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве :D

Обоснуйте.

А в самом деле. Просим. Будет интересно.
Мне на киевской ветке понравилась свежая мысль - как-то раньше не звучало:
в Киев надо сползаться потому, что там зарплаты выше, а потому через много-много-много десятков лет пенсия будет выше.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:05

  akurt написав:
  BIGor написав:Ну взагалі інвестиції в нерухомість довгострокові (10-20 років), давайте візьмемо демографію, і подивимось яка ситуація в Україні, Польщі та Туреччині.
Початок візьму з 2000 (пропустимо лихі 90-ті)
Україна, в 2000 - 49,4 млн, 2020 - 41,6 млн.
Польща, в 2000 - 38,6 млн, 2020 - 38,8 млн.
Туреччина, в 2000 - 67,8 млн, 2020 - 83,6 млн.
Постає риторичне питання - де в найближчі 10-20 років будуть піднімати орендну плату?


Тут ще цікавий момент. Треба з калькулятором.
Конкретний приклад - мої друзі - тому цифри знаю майже всі.
1. Львів. Новобудова. Лендлорд купує обсяг повітря, який містится між двома з/б перекриттями, по 800 доларів кв. м. Площа підлоги в повітряному паралелепіпеді - 65 кв. м. Вкладення: 65х800=52 000 доларів.
2. Лендлорд чекає 2 роки: перший рік - завершення будівництва. Другий рік - може якийсь телепень купить ту негаразду. Разом 2 роки. 2 роки 52 000 доларів заморожені.
3. Лендлорд дізнається, що в майже в пустому але зданому будинку (всі накупилися там квартир і засіли у засідку та чекають не телепнів) зробили ремонт та продали разом з ремонтом. Продали непогано. Лендорд не хоче (реально - сварки з жінкою), але приходить до думки про необхідність кинути лежати на канапі та щось робити, бо під лежачій в недобудові камінь гроші не течуть.
4. Лендлорд робить клич серед рукопопих: "Налітай, хлопці: на мої гроші - є робота!" Рукопопі хватають мішки, ящики, валізи, дроти, мотузки та заводять мікроавтобуси - є здобича! Починаємо красти у хазяїна!
5. Лендлорд хитрий (!!!) - має під здачу вже три квартири і всі три - ремонт під власним наглядом 7/24/365 (!).
6. Лендлорд оцінює ремонт за режимом 7/24/365 в 200-250 доларів квадрат - дешево, але під орендаря або майбутню продаж сердито. Звісно, хтось буде сміятися: в наш час за 200-250 доларів квадрат і підсобник буде смітися - але пробує вкластися.
7. Лендлорд хитрий: там, де дешевенька рибка, не повинна бути дешева юшка - нехай стіни дешеві, але меблі треба підібрати мудро. Кухня обходиться в 4 000 доларів - більше 100 000 гривень. Товар орендарю треба показати лицем! Кровать бере дешеву, але міцну, раптом орендар - молодий ІТ-ник (мрія кожного з 5 467 000 лендлордів) і буде ставити на ній власний світовий секс-рекорд. Загальні витрати на ремонт ще не завершено.
8. Тепер беремо калькулятор і приблизно маємо:
- вартість обсягу повітря над з/б підлогою - 52 000;
- вартість ремонту - не смійтеся - точних цифр немає - візьмемо по мінімуму 65х250=16 250;
- вартсть меблів та обладнання: гадаю, в 10 000 доларів впишуться.
- разом витрати нахом"ячених чесною непосильною працею на панщині: 78 250 доларів США.
Вартість власних нервів та здоров"я, а а також витрат на пальне та амортизації авто для контролю за режимом 7/24/365 - нуль.
9. Все це легко можна здати за 10 000 гривень, або умовно за 400 доларів.
10. Виручка за рік: 12х400=4800. Виручка за 10 років 48 000 доларів.
11. Термін окупності: 78250/(4800)=16 років плюс 2 роки простою без орендаря= 18 років.

Ну ось хто знає - вигідна то справа чи ні? Як говорить пан Успіх - А ІНШОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ!

Ідемо далі - щоби знати навіщо цей концерт.

Таким чином, виручка від тієї забави - 10 000 гривень. Хороші гроші.
При тих цінах, що зараз в Україні - це 2 (два) рази сходити на закупи на тиждень в МЕТРО для родини з трьох осіб.
Таким чином, вкладення в 78 250 доларів дають можливість прохарчуватися звичайній родині на протязі 1/2 місяця.
Хоча прибуток складає більше 6% річних по валюті.

Прикольний бізнес. Карл Маркс сказав би словами Шевченка: "Неначе люди подуріли..."
Фріда Енгельс, тримаючи в руках маненьку рюмочку з німецьким фірменним напоєм Killepitsch , дадала б:
"Ніхто ніде не гомонів..."

Інше діло Туреччина, окупність .... ніколи
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:19

Даремно я Вас сьогодні похвалив на всю Україну.
Голодне холодне існування в нетопленому напівпідвалі дає ознаки.
Поставлений мною "плюс" за правильний підрахунок і думку на київській гілці приберу.

P.S. Прибрав. Перехрестився. Не дай Боже нікому з форумчан дійти до такого...
akurt
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