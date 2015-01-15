akurt написав:

BIGor написав: Ну взагалі інвестиції в нерухомість довгострокові (10-20 років), давайте візьмемо демографію, і подивимось яка ситуація в Україні, Польщі та Туреччині.

Початок візьму з 2000 (пропустимо лихі 90-ті)

Україна, в 2000 - 49,4 млн, 2020 - 41,6 млн.

Польща, в 2000 - 38,6 млн, 2020 - 38,8 млн.

Туреччина, в 2000 - 67,8 млн, 2020 - 83,6 млн.

Постає риторичне питання - де в найближчі 10-20 років будуть піднімати орендну плату? Ну взагалі інвестиції в нерухомість довгострокові (10-20 років), давайте візьмемо демографію, і подивимось яка ситуація в Україні, Польщі та Туреччині.Початок візьму з 2000 (пропустимо лихі 90-ті)Україна, в 2000 - 49,4 млн, 2020 - 41,6 млн.Польща, в 2000 - 38,6 млн, 2020 - 38,8 млн.Туреччина, в 2000 - 67,8 млн, 2020 - 83,6 млн.Постає риторичне питання - де в найближчі 10-20 років будуть піднімати орендну плату?

2 роки 52 000 доларів заморожені.

під лежачій в недобудові камінь гроші не течуть.

Вартість власних нервів та здоров"я,

Ідемо далі - щоби знати навіщо цей концерт.

Тут ще цікавий момент. Треба з калькулятором.Конкретний приклад - мої друзі - тому цифри знаю майже всі.1. Львів. Новобудова. Лендлорд купує обсяг повітря, який містится між двома з/б перекриттями, по 800 доларів кв. м. Площа підлоги в повітряному паралелепіпеді - 65 кв. м. Вкладення: 65х800=52 000 доларів.2. Лендлорд чекає 2 роки: перший рік - завершення будівництва. Другий рік - може якийсь телепень купить ту негаразду. Разом 2 роки.3. Лендлорд дізнається, що в майже в пустому але зданому будинку () зробили ремонт та продали разом з ремонтом. Продали непогано. Лендорд не хоче (реально - сварки з жінкою), але приходить до думки про необхідність кинути лежати на канапі та щось робити, бо4. Лендлорд робить клич серед рукопопих: "Налітай, хлопці: на мої гроші - є робота!" Рукопопі хватають мішки, ящики, валізи, дроти, мотузки та заводять мікроавтобуси - є здобича! Починаємо красти у хазяїна!5. Лендлорд хитрий (!!!) - має під здачу вже три квартири і всі три - ремонт під власним наглядом 7/24/365 (!).6. Лендлорд оцінює ремонт за режимом 7/24/365 в 200-250 доларів квадрат - дешево, але під орендаря або майбутню продаж сердито. Звісно, хтось буде сміятися: в наш час за 200-250 доларів квадрат і підсобник буде смітися - але пробує вкластися.7. Лендлорд хитрий: там, де дешевенька рибка, не повинна бути дешева юшка - нехай стіни дешеві, але меблі треба підібрати мудро. Кухня обходиться в 4 000 доларів - більше 100 000 гривень. Товар орендарю треба показати лицем! Кровать бере дешеву, але міцну, раптом орендар - молодий ІТ-ник (мрія кожного з 5 467 000 лендлордів) і буде ставити на ній власний світовий секс-рекорд. Загальні витрати на ремонт ще не завершено.8. Тепер беремо калькулятор і приблизно маємо:- вартість обсягу повітря над з/б підлогою - 52 000;- вартість ремонту - не смійтеся - точних цифр немає - візьмемо по мінімуму 65х250=16 250;- вартсть меблів та обладнання: гадаю, в 10 000 доларів впишуться.- разом витрати нахом"ячених чесною непосильною працею на панщині:а а також витрат на пальне та амортизації авто для контролю за режимом 7/24/365 -9. Все це легко можна здати за 10 000 гривень, або умовно за 400 доларів.10. Виручка за рік: 12х400=4800. Виручка за 10 років 48 000 доларів.11. Термін окупності: 78250/(4800)=16 років плюс 2 роки простою без орендаря=Ну ось хто знає - вигідна то справа чи ні? Як говорить пан- А ІНШОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ!Таким чином, виручка від тієї забави - 10 000 гривень. Хороші гроші.При тих цінах, що зараз в Україні - це 2 (два) рази сходити на закупи на тиждень в МЕТРО для родини з трьох осіб.Хоча прибуток складає більше 6% річних по валюті.Прикольний бізнес. Карл Маркс сказав би словами Шевченка: "Неначе люди подуріли..."Фріда Енгельс, тримаючи в руках маненьку рюмочку з німецьким фірменним напоєм Killepitsch , дадала б:"Ніхто ніде не гомонів..."