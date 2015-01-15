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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 гру, 2021 19:17
Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве
Обоснуйте.
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BIGor
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:21
BIGor написав: Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве
Обоснуйте.
А в самом деле. Просим. Будет интересно.
Мне на киевской ветке понравилась свежая мысль - как-то раньше не звучало:в Киев надо сползаться потому, что там зарплаты выше, а потому через много-много-много десятков лет пенсия будет выше.
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akurt
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:05
akurt написав: BIGor написав:
Ну взагалі інвестиції в нерухомість довгострокові (10-20 років), давайте візьмемо демографію, і подивимось яка ситуація в Україні, Польщі та Туреччині.
Початок візьму з 2000 (пропустимо лихі 90-ті)
Україна, в 2000 - 49,4 млн, 2020 - 41,6 млн.
Польща, в 2000 - 38,6 млн, 2020 - 38,8 млн.
Туреччина, в 2000 - 67,8 млн, 2020 - 83,6 млн.
Постає риторичне питання - де в найближчі 10-20 років будуть піднімати орендну плату?
Тут ще цікавий момент. Треба з калькулятором.
Конкретний приклад - мої друзі - тому цифри знаю майже всі.
1. Львів. Новобудова. Лендлорд купує обсяг повітря, який містится між двома з/б перекриттями, по 800 доларів кв. м. Площа підлоги в повітряному паралелепіпеді - 65 кв. м. Вкладення: 65х800=52 000 доларів.
2. Лендлорд чекає 2 роки: перший рік - завершення будівництва. Другий рік - може якийсь телепень купить ту негаразду. Разом 2 роки. 2 роки 52 000 доларів заморожені.
3. Лендлорд дізнається, що в майже в пустому але зданому будинку (всі накупилися там квартир і засіли у засідку та чекають не телепнів
) зробили ремонт та продали разом з ремонтом. Продали непогано. Лендорд не хоче (реально - сварки з жінкою), але приходить до думки про необхідність кинути лежати на канапі та щось робити, бо під лежачій в недобудові камінь гроші не течуть.
4. Лендлорд робить клич серед рукопопих: "Налітай, хлопці: на мої гроші - є робота!" Рукопопі хватають мішки, ящики, валізи, дроти, мотузки та заводять мікроавтобуси - є здобича! Починаємо красти у хазяїна!
5. Лендлорд хитрий (!!!) - має під здачу вже три квартири і всі три - ремонт під власним наглядом 7/24/365 (!).
6. Лендлорд оцінює ремонт за режимом 7/24/365 в 200-250 доларів квадрат - дешево, але під орендаря або майбутню продаж сердито. Звісно, хтось буде сміятися: в наш час за 200-250 доларів квадрат і підсобник буде смітися - але пробує вкластися.
7. Лендлорд хитрий: там, де дешевенька рибка, не повинна бути дешева юшка
- нехай стіни дешеві, але меблі треба підібрати мудро. Кухня обходиться в 4 000 доларів - більше 100 000 гривень. Товар орендарю треба показати лицем! Кровать бере дешеву, але міцну, раптом орендар - молодий ІТ-ник
(мрія кожного з 5 467 000 лендлордів
) і буде ставити на ній власний світовий секс-рекорд. Загальні витрати на ремонт ще не завершено.
8. Тепер беремо калькулятор і приблизно маємо:
- вартість обсягу повітря над з/б підлогою - 52 000;
- вартість ремонту - не смійтеся - точних цифр немає - візьмемо по мінімуму 65х250=16 250;
- вартсть меблів та обладнання: гадаю, в 10 000 доларів впишуться.
- разом витрати нахом"ячених чесною непосильною працею на панщині: 78 250 доларів США
.Вартість власних нервів та здоров"я,
а а також витрат на пальне та амортизації авто для контролю за режимом 7/24/365 - нуль.
9. Все це легко можна здати за 10 000 гривень, або умовно за 400 доларів.
10. Виручка за рік: 12х400=4800. Виручка за 10 років 48 000 доларів.
11. Термін окупності: 78250/(4800)=16 років плюс 2 роки простою без орендаря= 18 років.
Ну ось хто знає - вигідна то справа чи ні? Як говорить пан Успіх
- А ІНШОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ!Ідемо далі - щоби знати навіщо цей концерт.
Таким чином, виручка від тієї забави - 10 000 гривень. Хороші гроші.
При тих цінах, що зараз в Україні - це 2 (два) рази сходити на закупи на тиждень в МЕТРО для родини з трьох осіб.Таким чином, вкладення в 78 250 доларів дають можливість прохарчуватися звичайній родині на протязі 1/2 місяця.
Хоча прибуток складає більше 6% річних по валюті.
Прикольний бізнес. Карл Маркс сказав би словами Шевченка: "Неначе люди подуріли..."
Фріда Енгельс, тримаючи в руках маненьку рюмочку з німецьким фірменним напоєм Killepitsch
, дадала б:"Ніхто ніде не гомонів..."
Інше діло Туреччина, окупність .... ніколи
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flyman
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:19
Ми всі, пане Флаймане, Вас розуміємо: холодний не топлений підвал хто зна де на Земній кулі, кинуті під Києвом каваоірки: так хочеться тепла хоч десь, чи на теплих Філіппінах, чи в недоступній Туреччині, чи на португальському узбережжі Атлантичного океану.
Але Григорій Сковорода не даремно написав: «Квас - та не про Вас…»
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akurt
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:43
Цікаво, акурт вже 5 разів змінивhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5355675#p5355675
просто ставлю зарубку, щоб включився лічильник модифікацій
в так званому "підвалі" ляпота, +19С, і всього 63кВт спожитої електроенергії за листопад, що склало до оплати 90.72 грн. (Дев"яносто гривень 72 копійки)
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flyman
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:29
akurt написав: antey1969 написав:
Как там недвига в Турции? Все еще на подъеме?
Хороший вопрос.
Я пару недель назад написал тут на ветке инструкцию о том, как каждый форумчанинин легко просто
без проблем может получить доступ к сайту, где выкладывают все объявления о продаже и аренде квартир и владельцы, и риэлторские конторы, и арендодатели (по аренде).
Вы не поверите - модераторы думали НЕДЕЛЮ - признали это крамолой и удалили через неделю со дня опубликования тот текст ссылку.
Это не глючный Sahibinden случайно был??? Тогда правильно что и удалили.Эта хня просит регистрацию,регистрируешься,а повторно потом зайти не дает...Говорит неправильное имя пользователя или пароль,просишь выслать ссылку для востановления пароля(типа ты забыл) вводишь почту-пишет такого пользователя не существует.Пытаешься зарегистрироваться снова на этот же ящик-пишет,пользователь с такими данными уже есть...Ото таке...Все в Турции через ж.... последнее время.
akurt написав:
Щодо окупності 30 років - маєте рацію, але у орендодавця є захист:
- він легко та майже із 100% результатом може підняти ціну орендарю (так прийнято в Україні).
Так відбулося в 2017/2018 роках, коли гривня з курсу (по пам"яті - не ловіть на точних цифрах
) 22,5 стрибнула до 27,5 - ось був козир орендодавця: "Долар же здорожчав!!!"
Цікаво, що коли гривня укріпилася майже знову до 22,5 - то НІХТО з орендодавців ціну оренди орендарю НЕ знизив.
- далі ще цікавіше: теоретично зараз гривня стабільна або майже стабільна - і що - орендодавці підвищили в цьому році восени орендарям плату тупо на 1000 гривень на місяць.
Знаєте, який тепер козир? - А вы в магазин сходите!
Такие рассуждение из турецких трущоб,так же есть не что иное,как бред.Потому что при трехкратной девальвации гривни в 2014-2015годах,цены в три раза на аренду-абсолютно не выросли единоразово.Есть понятие-отложенное подорожание,когда при стабилизации курса и экономического равновесия,цены аренды и других услуг продолжают рости догоняя так сказать произошедшую девальвацию...И то могу сказать по личному опыту,что именно коммерческая недвижимость,даже спустя столько лет,не вышла в некоторых помещениях до сих пор на долларовые цены метра 2012-2013года..ибо малый и средний бизнес,в Украине исчезает как класс,вернее....уже практически исчез.
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osafly
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