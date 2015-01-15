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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:27
flyman
Флай, а ти вже зробив пізрахуй:
- прихід білих грощів за 20 років - дивимося на сайті фіскалів/пенс.фонда
- витрати на об"єкти нерухомості за 20 років
Чьо виходить? Підпадаєш під гамністію )))
зі. до речі в гамністій написано, одна кавалірка до 120 кв.м, всі інші треба гамніструвати ))))
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:34
akurt написав:
Ми всі, пане Флаймане, Вас розуміємо: холодний не топлений підвал хто зна де на Земній кулі, кинуті під Києвом каваоірки: так хочеться тепла хоч десь, чи на теплих Філіппінах, чи в недоступній Туреччині, чи на португальському узбережжі Атлантичного океану.
Але Григорій Сковорода не даремно написав: «Квас - та не про Вас…»
Акурт, ми вас також розуміємо.
Несезон, холодно, сиро, туристів і покупців немає, йогурт все рідший....
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:49
change_pm написав:flyman
Флай, а ти вже зробив пізрахуй:
- прихід білих грощів за 20 років - дивимося на сайті фіскалів/пенс.фонда
- витрати на об"єкти нерухомості за 20 років
Чьо виходить? Підпадаєш під гамністію )))
зі. до речі в гамністій написано, одна кавалірка до 120 кв.м, всі інші треба гамніструвати ))))
в мене кавалірка за 10ку і цоколь за 8.5ку
перебор 80к грн - мінімалка за рік, це якщо додавати.
навіть не знаю, як це можна амністувати, чи є знайдется такий закон.
но єслі шо, занесу в ICU в ОВДП під 2.5%, уговорив
там поріг входу 50К
Побачим, що там задумали, ловити піскарів ситом, чи китів китобойкою.
а нє, думають "кільку маринувати", але виходить поки що лососнуть туньцяhttps://news.finance.ua/ru/news/-/505583/getmantsev-o-nalogovoj-amnistii-osnovnoj-massiv-po-40-50-tys-s-platelshhika-eshhe-ne-poshel
ждуть весною пойде на нерест, от тоді і все завєртє ...
«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По словам парламентария, сейчас в рамках налоговой амнистии задекларировано примерно 300 млн грн.
штири ковалірки гамністії на (чи з) одного шпрота, барьба з алігархами, йопта
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flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:19
В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ?
в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500
вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:33
vitaliian написав:
В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ?
в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500
вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.
так гамністорам буде показана ціна покупівки в 1 (Один) Фонд грабування.
шас хатілки на лох від 20куїв, але смисл пересчьота в цілях гамністії непанятєн
Вот мінімалка, вот прож. мінімум, от кілька, от малятко, от 64 квт за місяць від ДТЕК ... економив, скирдував... робив все як того хтіла держава ... от навіть сертифікати про чіпізацію 1го ступеня і наморднік... чєго ізволітє ... дик нас було 52 мільона 20 передохло за ваших 30 років ... щоб всі виздихли ... так не буде паразатам що кровосісяти ...а а зелена плєсінь в мозгах ... не поніме ... то тре думати головом а не ногом?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 15 гру, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:45
flyman написав:
«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс.
с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит»
Министр витает в облаках, 40-50 куе для Украины - это нищебродство. Даже не 1-к квартира в Киеве.
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