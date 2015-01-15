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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:23
BIGor написав: Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве
Обоснуйте.
Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.
P.S. Я уже четвертый год арендую квартиру в Кракове по фиксированной цене и встречался только один раз с риэлтором(недвижимость в управлении агенства) при осмотре квартиры, а оплаты и продление договора через эмейл - очень удобно.
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Альтернативщик
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:44
Альтернативщик написав: BIGor написав: Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве
Обоснуйте.
Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.
Давайте посчитаем. В 2011 я арендовал однушку на венике 34м2 за 5 тыс грн тогда это было 625 уе. Сейчас такая сдается за 7-8 тыс или 300 уе. За это время остальные цены выросли в 3 раза (в гривнах) . Да вы правы гривневая цена на аренду не падает, но падает другое - курс гривны а вместе с ним платежеспособность, медленно растут зарплаты и остальные цены, кроме цены аренды. Проезд в метро в 2011 был 2 грн с апреля 2022 будет 20 грн , рост за 11 лет в 10 раз, а аренда выросла на 50%
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vitaliian
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:05
Странная ветка...Пост по теме о недвижимости удалили...Название сайта,на котором искать инвестиции в турецкую недвигу тоже..О чем здесь здесь тогда писать?? х...р его знает.О КРЖН наверное и подвалах в Ипенях,потому что кроме Турции,сейчас наверное вряд ли куда можно инвестировать,не имея видов на жительство как минимум.Почему то никто не хочет рассказать о том,как поляки выкидывали вещи на улицы арендаторов,выехавших временно и не имеющих возможности попасть потом в страну,о просроченых коммунальных и пр...в Европах..Флаймановский подвал уж куда лучше обсуждать..
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