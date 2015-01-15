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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 425426427428429>
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:23

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве :D

Обоснуйте.

Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.

P.S. Я уже четвертый год арендую квартиру в Кракове по фиксированной цене и встречался только один раз с риэлтором(недвижимость в управлении агенства) при осмотре квартиры, а оплаты и продление договора через эмейл - очень удобно.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:44

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве :D

Обоснуйте.

Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.

Давайте посчитаем. В 2011 я арендовал однушку на венике 34м2 за 5 тыс грн тогда это было 625 уе. Сейчас такая сдается за 7-8 тыс или 300 уе. За это время остальные цены выросли в 3 раза (в гривнах) . Да вы правы гривневая цена на аренду не падает, но падает другое - курс гривны а вместе с ним платежеспособность, медленно растут зарплаты и остальные цены, кроме цены аренды. Проезд в метро в 2011 был 2 грн с апреля 2022 будет 20 грн , рост за 11 лет в 10 раз, а аренда выросла на 50%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:22

  vitaliian написав:В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ?
в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500

вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.

Писати - не читати, шо написано...так?

Питання було в рамках асмністії, які там будуть ціни враховуватись?
Імхо, ціни в доках, а не наразі на ринку...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:35

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Флай, а ти вже зробив пізрахуй:

- прихід білих грощів за 20 років - дивимося на сайті фіскалів/пенс.фонда
- витрати на об"єкти нерухомості за 20 років

Чьо виходить? Підпадаєш під гамністію )))

зі. до речі в гамністій написано, одна кавалірка до 120 кв.м, всі інші треба гамніструвати ))))

в мене кавалірка за 10ку і цоколь за 8.5ку
перебор 80к грн - мінімалка за рік, це якщо додавати.
навіть не знаю, як це можна амністувати, чи є знайдется такий закон.

пачікай, а де ще дві кавалірки? На Нат записав? :roll:
шалунішко...
  flyman написав:но єслі шо, занесу в ICU в ОВДП під 2.5%, уговорив
там поріг входу 50К

я ж не спроста запитав, що там в тебе з дебіт / кредіт...

Який сенс заносити під 2.5%, якщо можно показати польську декларацію про доходи, і лише сплатити 1.5% військового?
  flyman написав:Побачим, що там задумали, ловити піскарів ситом, чи китів китобойкою.

а нє, думають "кільку маринувати", але виходить поки що лососнуть туньця
https://news.finance.ua/ru/news/-/505583/getmantsev-o-nalogovoj-amnistii-osnovnoj-massiv-po-40-50-tys-s-platelshhika-eshhe-ne-poshel
ждуть весною пойде на нерест, от тоді і все завєртє ...

«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам парламентария, сейчас в рамках налоговой амнистии задекларировано примерно 300 млн грн.

біспакоїть мене Гандурас - товарише лікар...
А ви його не трогайте )))

Я смійсь на Гетманцевим ))) хоча який лідер, така і фракція...

Я ж розказував приклад:

800 к гриваса = 100 куе = 2.6 млн гриваса активів в нерухомості...

З роздумів фракційних, треба пістригти 1.8 млн гривас на амністії, але ... але... але...

Нормальна людина скаже - якого бабая стригти? йдіть туди, де вас мама народила...
Правильно?

ось ніхто і не декларується...

неправильно поставлене завдання = результат - івно ... сорян (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:40

  change_pm написав:
  vitaliian написав:В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ?
в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500

вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.

Писати - не читати, шо написано...так?

Питання було в рамках асмністії, які там будуть ціни враховуватись?
Імхо, ціни в доках, а не наразі на ринку...

все потерли, комусь видно хреново
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:45

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
Флай, а ти вже зробив пізрахуй:

- прихід білих грощів за 20 років - дивимося на сайті фіскалів/пенс.фонда
- витрати на об"єкти нерухомості за 20 років

Чьо виходить? Підпадаєш під гамністію )))

зі. до речі в гамністій написано, одна кавалірка до 120 кв.м, всі інші треба гамніструвати ))))

в мене кавалірка за 10ку і цоколь за 8.5ку
перебор 80к грн - мінімалка за рік, це якщо додавати.
навіть не знаю, як це можна амністувати, чи є знайдется такий закон.

пачікай, а де ще дві кавалірки? На Нат записав? :roll:
шалунішко...
  flyman написав:но єслі шо, занесу в ICU в ОВДП під 2.5%, уговорив
там поріг входу 50К

я ж не спроста запитав, що там в тебе з дебіт / кредіт...

Який сенс заносити під 2.5%, якщо можно показати польську декларацію про доходи, і лише сплатити 1.5% військового?
  flyman написав:Побачим, що там задумали, ловити піскарів ситом, чи китів китобойкою.

а нє, думають "кільку маринувати", але виходить поки що лососнуть туньця
https://news.finance.ua/ru/news/-/505583/getmantsev-o-nalogovoj-amnistii-osnovnoj-massiv-po-40-50-tys-s-platelshhika-eshhe-ne-poshel
ждуть весною пойде на нерест, от тоді і все завєртє ...

«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам парламентария, сейчас в рамках налоговой амнистии задекларировано примерно 300 млн грн.

біспакоїть мене Гандурас - товарише лікар...
А ви його не трогайте )))

Я смійсь на Гетманцевим ))) хоча який лідер, така і фракція...

Я ж розказував приклад:

800 к гриваса = 100 куе = 2.6 млн гриваса активів в нерухомості...

З роздумів фракційних, треба пістригти 1.8 млн гривас на амністії, але ... але... але...

Нормальна людина скаже - якого бабая стригти? йдіть туди, де вас мама народила...
Правильно?

ось ніхто і не декларується...

неправильно поставлене завдання = результат - івно ... сорян (((

логіки чікатіли нормальній людині не зрозуміти, я б її не шукав

читай що кріпо накнопав:
  Kripo написав:
  Успіх написав:"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"


Рынок ОВГЗ

посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах


доляр не осилив, він сказав, нах мені дохідність ОВДП, а роблю ікси на бетоні

що я бачу:
- депо ніде під іпотеку не йде і як актив і як застава
- депо % анонімні, банк для імпотеки їх не счєтає як дахід
- крілячий податок
- банки баражить твоїм депо через ОВДП, на дельту пікнічкують
- більше 1 Фонда грабування рідко повернуть
- курс вжух, і торба, 1 Фонд грабування, м"ягким туалетним, а не твердою валютою

декларуються, думаю самі перелякані
решта розуміє, що це пальба по горобцям з гарміти
основна маса інвешторів-бужнішменів далеко від Успіха не відійшла зі скрувленим азбуком і думають ногом а не головом їх девіз "бетон авно, але більне нема шо"

І тут появляється турецькій підданий, Остап Б. він же акурт із срібною кулею в ТРЖН на 280 лінії Анталії, де в добру погоду можна побачити горизонт моря.

Профіт.
за ковалірки не переживай, там нема за що переживати.
інша тема виникає, напоркуа напрягатися, якщо можна жити на $125, а якщо вже більше то починать трахати фінмонами інфляцією дефляцією лохдаунами чипізацією
взагалі не розумію людей які рвуть попу, щоб потім їх трахала "откуда піньонзи"

короче, до чого веду: сидиш собі таким невловим Джо який нах кому потрібний, а якщо і піймають, то як с козла молока, тільки ще воні буде як від скунса і поросячого визгу.

але знову, владі тре думати головом а не ногом, але для цього тре ще мати царя в тій голові не "маю рота, і я туда їм"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 гру, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:54

  vitaliian написав:

Давайте посчитаем. В 2011 я арендовал однушку на венике 34м2 за 5 тыс грн тогда это было 625 уе. Сейчас такая сдается за 7-8 тыс или 300 уе. За это время остальные цены выросли в 3 раза (в гривнах) . Да вы правы гривневая цена на аренду не падает, но падает другое - курс гривны а вместе с ним платежеспособность, медленно растут зарплаты и остальные цены, кроме цены аренды. Проезд в метро в 2011 был 2 грн с апреля 2022 будет 20 грн , рост за 11 лет в 10 раз, а аренда выросла на 50%[/quote]

Напомню что разговор о том будет ли расти арендная плата(в Киеве) в ближайшее 10-20лет и Вы сами согласились что цены только вверх, а я только акцентировал что в Кракове аренда за 4года у меня(и как я вижу по обьявлениям) не изменилась, а на покупку улетели в космос(также как и во всех мировых мегаполисах).
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:58

  Альтернативщик написав:
  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:BIGor
В Киеве :D

Обоснуйте.

Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.

Давайте мысли немного глобальней, Вы говорите о постоянной подпитке из регионов. Смотрите, вся молодежь 18-20 лет из моего городка (условно Жмеринка) уехала в Киев и Польшу - стали там жить и родили там детей. Вопрос - кто родит детей в Жмеринке - что бы они потом выросли и подпитали Киев в 18-20 лет?
Регионы сдуваются уже очень сильно. Это очень видно из https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Альтернативщик написав:Напомню что разговор о том будет ли расти арендная плата(в Киеве) в ближайшее 10-20лет

В доларах США - врядли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:03

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:Напомню что разговор о том будет ли расти арендная плата(в Киеве) в ближайшее 10-20лет

В доларах США - врядли.

там стільки нахєрячили, аби продати за найближчі 10 років...
якби ще інфраструктура підтягнулася, метро вже рожають 8 років і ні одної станції.
міст внікуда тіпа на Трою,
друге (полу)кольцо окружної, коли першого окружного нема нормального

кашель Лаврова
flyman
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