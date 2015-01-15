Додано: Сер 15 гру, 2021 12:54

vitaliian написав:

Давайте посчитаем. В 2011 я арендовал однушку на венике 34м2 за 5 тыс грн тогда это было 625 уе. Сейчас такая сдается за 7-8 тыс или 300 уе. За это время остальные цены выросли в 3 раза (в гривнах) . Да вы правы гривневая цена на аренду не падает, но падает другое - курс гривны а вместе с ним платежеспособность, медленно растут зарплаты и остальные цены, кроме цены аренды. Проезд в метро в 2011 был 2 грн с апреля 2022 будет 20 грн , рост за 11 лет в 10 раз, а аренда выросла на 50%[/quote]Напомню что разговор о том будет ли расти арендная плата(в Киеве) в ближайшее 10-20лет и Вы сами согласились что цены только вверх, а я только акцентировал что в Кракове аренда за 4года у меня(и как я вижу по обьявлениям) не изменилась, а на покупку улетели в космос(также как и во всех мировых мегаполисах).