Додано: Сер 15 гру, 2021 13:19

BIGor написав: Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам. Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.

Давайте мысли немного глобальней, Вы говорите о постоянной подпитке из регионов. Смотрите, вся молодежь 18-20 лет из моего городка (условно Жмеринка) уехала в Киев и Польшу - стали там жить и родили там детей. Вопрос - кто родит детей в Жмеринке - что бы они потом выросли и подпитали Киев в 18-20 лет?Регионы сдуваются уже очень сильно. Это очень видно изА последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.[/quote]Украина - это большая страна и большой рынок сбыта как товаров так и услуг, а Киев столица и как все уже согласились в грн аренда только росла, а как только начинает видеться на горизонте стабилизация и перспектива так сразу и аренда в валюте растет. Ведь никто не опускает аренду при укреплении гривны.