Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:решта розуміє, що це пальба по горобцям з гарміти основна маса інвешторів-бужнішменів далеко від Успіха не відійшла зі скрувленим азбуком і думають ногом а не головом їх девіз "бетон авно, але більне нема шо"
І тут появляється турецькій підданий, Остап Б. він же акурт із срібною кулею в ТРЖН на 280 лінії Анталії, де в добру погоду можна побачити горизонт моря
BIGor написав:Я не помню чтобы аренда(в грн.) дешевела в Киеве, только рост/вверх, а учитывая что Киев - это столица которая растет и расширяется в границах(Ирпень/Буча/Борщаговки - по сути уже спальники Киева, а после окончании стройки окружной дороги будут районами) + глобализация и постоянная подпитка людей со всей Украины и прочих туристов вряд ли дадут простаивать арендным метрам.
Давайте мысли немного глобальней, Вы говорите о постоянной подпитке из регионов. Смотрите, вся молодежь 18-20 лет из моего городка (условно Жмеринка) уехала в Киев и Польшу - стали там жить и родили там детей. Вопрос - кто родит детей в Жмеринке - что бы они потом выросли и подпитали Киев в 18-20 лет? Регионы сдуваются уже очень сильно. Это очень видно из https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/ А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.[/quote] Украина - это большая страна и большой рынок сбыта как товаров так и услуг, а Киев столица и как все уже согласились в грн аренда только росла, а как только начинает видеться на горизонте стабилизация и перспектива так сразу и аренда в валюте растет. Ведь никто не опускает аренду при укреплении гривны.
Альтернативщик написав:Украина - это большая страна и большой рынок сбыта как товаров так и услуг, а Киев столица и как все уже согласились в грн аренда только росла, а как только начинает видеться на горизонте стабилизация и перспектива так сразу и аренда в валюте растет. Ведь никто не опускает аренду при укреплении гривны.
аренда в гривні, і залежить від рівня доходів пересіченого в гривнях. ростуть доходи - росте оренда. а доходи ростуть, так як інфляція.
рахувати в доларах - це вже інша історія
може в Анталії прийнято платити за оренду доларами чи єврами. в нас є гуру. розтлумачить.
є ще учотка Альтернативщика з Кракова, платить оренду злотими, рахує доларами. Смішно
vitaliian написав:В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ? в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500
вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.
Писати - не читати, шо написано...так?
Питання було в рамках асмністії, які там будуть ціни враховуватись? Імхо, ціни в доках, а не наразі на ринку...
BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.
Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти. А Киеву расти некуда, уже промки под высотки осваиваются.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 гру, 2021 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Альтернативщик написав:Украина - это большая страна и большой рынок сбыта как товаров так и услуг, а Киев столица и как все уже согласились в грн аренда только росла, а как только начинает видеться на горизонте стабилизация и перспектива так сразу и аренда в валюте растет. Ведь никто не опускает аренду при укреплении гривны.
аренда в гривні, і залежить від рівня доходів пересіченого в гривнях. ростуть доходи - росте оренда. а доходи ростуть, так як інфляція.
рахувати в доларах - це вже інша історія
може в Анталії прийнято платити за оренду доларами чи єврами. в нас є гуру. розтлумачить.
є ще учотка Альтернативщика з Кракова, платить оренду злотими, рахує доларами. Смішно
Услышал звон да не понял откуда он)) Я об этом и говорил, что рост в грн по аренде в Киеве будет всегда.
BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.
Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти.
В Мск є підпитка із плодючої Сер.Азії, Пн.Кавказу просто менше стає русічєй, більше муслімичів.
Київ, я так розумію, можуть хіба роми із Закарпаття поправляти демографією. Столиця хіба дальнім пригородом де доїзжає ШРТ може поповнюватися який час. Жмеринка в тому радіусі.
Польща прийме, Німеччина теж не проти.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 15 гру, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.
Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти.
В Мск є підпитка із плодючої Сер.Азії, Пн.Кавказу просто менше стає русічєй, більше муслімичів.
Київ, я так розумію будуть хіба цигани із Закарпаття поправляти демографією. В Київ хіба дальнім пригородом де доїзжає ШРТ може поповнюватися який час. Жмеринка в тому радіусі.
Польща прийме, Німеччина теж не проти.
36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь ещё 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень по памяти примерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 гру, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)
vitaliian написав:36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)
як ти думаєш, Маріуполь-Щецін ходить бус?
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?