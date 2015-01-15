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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430>
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:27

Альтернативщик афганцы и ромы
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:29

  Альтернативщик написав:Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?

а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:31

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)

як ти думаєш, Маріуполь-Щецін ходить бус?

Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?

Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:36

  flyman написав:
  Альтернативщик написав:Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?

а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)

Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)

як ти думаєш, Маріуполь-Щецін ходить бус?

Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?

Не нужно быть таким ограниченным, вот мне часто попадается реклама сайта в инстаграме:
work.visitszczecin.eu - и это не смотря на программу business harbour!
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:37

  Альтернативщик написав:
  flyman написав:
  Альтернативщик написав:Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?

а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)

Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.

ну да, на дорогу витрачати 3-4 години в день, ясний пень лутшє
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:54

  Альтернативщик написав:
  vitaliian написав:Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?

Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.

Польше они нужны ВРЕМЕННО на птичьих правах, им что пмж или кредиты дают? Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита. Опять же кто там признает наше образование? Это родителям надо иметь бабулеты выучить ребенка в польше, с польским дипломом и хорошим знанием языка можно на что то претендовать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:01

  flyman написав:
  Альтернативщик написав:Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.

ну да, на дорогу витрачати 3-4 години в день, ясний пень лутшє

Тебя франт покусал? Сколько минут едет электричка с ворзеля/кичеево/немешаево на святошин? Когда там настроят дешевые по 250 уе человейники кавалерки 15м2 в аренду мало кого заинтересуют. С обвалом гривны там начнется бурное строительство, сейчас 250 уе пока еще ниже себестоимости а при курсе 50 будет как раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:11

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?

Не нужно быть таким ограниченным, вот мне часто попадается реклама сайта в инстаграме:
work.visitszczecin.eu - и это не смотря на программу business harbour!

Так шож такое, Вы почему вы до сих пор не там? а я ограниченный. Мда с логикой кто то в ссоре. На заборе много чего пишут, а за забором этого нет.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

  vitaliian написав:
  Альтернативщик написав:
  vitaliian написав:Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?

Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.

Польше они нужны ВРЕМЕННО на птичьих правах, им что пмж или кредиты дают? Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита. Опять же кто там признает наше образование? Это родителям надо иметь бабулеты выучить ребенка в польше, с польским дипломом и хорошим знанием языка можно на что то претендовать.

Вы мягко говоря не в теме...
-Польше они нужны ВРЕМЕННО - Польше нужны рабочие руки и сколько лет еще будет длится эта потребность никто не знает
- на птичьих правах - что это значит? Что проголосовать не сможет на выборах - согласен, печально(
- им что пмж или кредиты дают? сразу по приезду можешь подать документы на временный вид на жительство(дают на 3года), а кредит вообще без проблем, как и ипотека(если доход позволяет)
- Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита - зачем она нужна? Чтобы скидку в музей получить, разве что...
- Опять же кто там признает наше образование? - частный сектор! Делаешь нотариальный перевод диплома.
Если бы здесь была проблема с работой, то зачем тогда украинцы едут сюда сотнями тысяч. Открывают здесь бизнес и набирают на работу уже не только земляков, но и местных.
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