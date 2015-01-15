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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:27
Альтернативщик афганцы и ромы
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vitaliian
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:29
Альтернативщик написав:
Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?
а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)
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flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:31
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)
як ти думаєш, Маріуполь-Щецін ходить бус?
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?
Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:36
flyman написав: Альтернативщик написав:
Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?
а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)
Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:36
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
36 млн жителей условных мариуполя и бердянска слабая подпитка? Как минимум 10% из них молодежь а 25% в экономически активном возрасте (точные цифры искать лень ну премерно около того, кто знает какой точный срез по возрастам напишите)
як ти думаєш, Маріуполь-Щецін ходить бус?
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?
Не нужно быть таким ограниченным, вот мне часто попадается реклама сайта в инстаграме:work.visitszczecin.eu
- и это не смотря на программу business harbour
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:37
Альтернативщик написав: flyman написав: Альтернативщик написав:
Тогда зачем окружать Киев всякими подвалами/цоколями итд. если это нелеквид и население будет уменьшаться, а стройки идут на полных парах(деньгах), кто по вашему будет арендовать подвалы в будущем 10-20лет?
а де лучшє жить в кавалірці у пішій доступності до ШРТ чи в 25 пов. мурашнику до якого ще добиратися фіг чим і як (роботу віддалено до уваги не берем)
Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.
ну да, на дорогу витрачати 3-4 години в день, ясний пень лутшє
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flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:54
Альтернативщик написав: vitaliian написав:
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?
Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.
Польше они нужны ВРЕМЕННО на птичьих правах, им что пмж или кредиты дают? Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита. Опять же кто там признает наше образование? Это родителям надо иметь бабулеты выучить ребенка в польше, с польским дипломом и хорошим знанием языка можно на что то претендовать.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:01
flyman написав: Альтернативщик написав:
Жить лучше в полноценной квартире, если цоколи и кавалерки для жизни, а не для аренды.
ну да, на дорогу витрачати 3-4 години в день, ясний пень лутшє
Тебя франт покусал? Сколько минут едет электричка с ворзеля/кичеево/немешаево на святошин? Когда там настроят дешевые по 250 уе человейники кавалерки 15м2 в аренду мало кого заинтересуют. С обвалом гривны там начнется бурное строительство, сейчас 250 уе пока еще ниже себестоимости а при курсе 50 будет как раз.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:11
BIGor написав: vitaliian написав:
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?
Не нужно быть таким ограниченным, вот мне часто попадается реклама сайта в инстаграме:work.visitszczecin.eu
- и это не смотря на программу business harbour
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Так шож такое, Вы почему вы до сих пор не там? а я ограниченный. Мда с логикой кто то в ссоре. На заборе много чего пишут, а за забором этого нет.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17
vitaliian написав: Альтернативщик написав: vitaliian написав:
Кому они в том щуцине нак нужны? Примерно как нам афганцы. Жить где, в том же бусе на котором приехали?
Как раз полякам они и нужны, жилье и работу(и транспорт) предоставляют. Думаю на периферии из 10человек молодежи - 5уедет в ЕС/РФ, 3 -Киев, 2 - остаются.
Польше они нужны ВРЕМЕННО на птичьих правах, им что пмж или кредиты дают? Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита. Опять же кто там признает наше образование? Это родителям надо иметь бабулеты выучить ребенка в польше, с польским дипломом и хорошим знанием языка можно на что то претендовать.
Вы мягко говоря не в теме...
-Польше они нужны ВРЕМЕННО
- Польше нужны рабочие руки и сколько лет еще будет длится эта потребность никто не знает
- на птичьих правах
- что это значит? Что проголосовать не сможет на выборах - согласен, печально(
- им что пмж или кредиты дают?
сразу по приезду можешь подать документы на временный вид на жительство(дают на 3года), а кредит вообще без проблем, как и ипотека(если доход позволяет)
- Даже с польскими корнями карту поляка оформить большая волокита
- зачем она нужна? Чтобы скидку в музей получить, разве что...
- Опять же кто там признает наше образование?
- частный сектор! Делаешь нотариальный перевод диплома.
Если бы здесь была проблема с работой, то зачем тогда украинцы едут сюда сотнями тысяч. Открывают здесь бизнес и набирают на работу уже не только земляков, но и местных.
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