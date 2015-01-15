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vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
100500% на варто, але все ж таки в РП він і вкусній, і полезній, і недорого )))
Интересна дискусія на гілці. Приємно, що багато свіжих думок від розумних людей. Якщо можна, перерву терміновою новиною, бо заголовки газет вже друкують великими буквами. В принципі нічого дивного немає, крім того, що я говорив: класно купа збоченців на форумі дезінформує форумчан. Ну ось: ПРОДАЖІ ЖИТЛА ІНОЗЕМЦЯМ В ТУРЕЧЧИНІ ПОБИЛИ ВСІ РЕКОРДИ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ. Продажі житла іноземцям за січень-листопад зросли на 39,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і досягли 50 тис. 735. Побито рекорди купівлі: громадяни РФ - кількість купівель зросла майже в 2 рази та Німеччини - німці побили всі рекорди попередніх років - в листопаді купили 322 квартири (побито рекорд всіх попреедлніх років в жовтні був абсолютний рекорд - 298 квартир). Українці - стабільно місце 10 в ТОП-20 - але із великим зауваженням: кількість кваратир, куплених українцями - побито рекорд всіх (!!!) попередніх років - куплено в листопаді 163 квартири, або зрастання в 1,5 рази!!!!! Українці в листопаді відтіснили громадян США та Великої Британії!!!! Далі буде...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 гру, 2021 16:24, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:В жизни не видел цоколя с санузлом за 8,5куе это что 300 уе/м2 ? в ирпене кладовки в готовых подвалах без окон идут па 500
вы наверное называете цены котлованов, что есть не совсем корректно, понимаете, пофигу почем вы его КОГДА ТО купили (может вам его вообще подарили богатые любовницы), пишите сколько оно стоит СЕЙЧАС. Какой смысл писать о том что уже не продается или уже нельзя купить по названным ценам? Чтобы поохать.
Писати - не читати, шо написано...так?
Питання було в рамках асмністії, які там будуть ціни враховуватись? Імхо, ціни в доках, а не наразі на ринку...
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.
Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.
Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли. Водителям имхо проще всего, язык особо знать не нужно, в каждом смартфоне навигатор и переводчик что бы купить булочку на заправке.
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.
Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.
Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли.
за 16...20 тис злотих в Ченстохові можна було купити кавалірку під ремонт. За 30..40 тис. зл. "заходь і живи" за 100 тис. зл. 3к в Щецині.
Ти не рівняй 2015...2017 із 2021
з.і. в Польщі робити "бізнес на оренді" своїх долярчиків повно. туди їдуть роботяги, а не "бізнесмени" Фірташа там нема, ІВК, РЛА теж ... поганий бізнес клімат. Хіхі
flyman только не надо говорить что ваша кавалирка отросла до 2куе метр. Я сам периодически покупаю недвижимость и цены знаю. Если и есть рост готового с 2016 то не более 20% , просто котлованы перестали продавать дешево, я уже объяснял почему, крупные инвесторы выкупают стояки будущих квартир оптом, что на киевской ветке подают как мегадефицит и мегадорожай.