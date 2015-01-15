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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:44

  vitaliian написав:
  BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.

Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти. А Киеву расти некуда, уже промки под высотки осваиваются.

Давайте уже не 8 млн. в Киеве в течении 20 лет, а 15 млн. Перегоним Нью-Йорк! :D Ну и математика скорее всего не Ваш конек, что бы проанализоровать
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/
2019 - плюс 16.5 тыс.
2020 - минус 5.2 тыс.
10 месяцев 2021 - минус 7.6 тыс.
BIGor
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