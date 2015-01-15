Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.
Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.
Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли. Водителям имхо проще всего, язык особо знать не нужно, в каждом смартфоне навигатор и переводчик что бы купить булочку на заправке.
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.
Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.
Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли.
за 16...20 тис злотих в Ченстохові можна було купити кавалірку під ремонт. За 30..40 тис. зл. "заходь і живи" за 100 тис. зл. 3к в Щецині.
Ти не рівняй 2015...2017 із 2021
з.і. в Польщі робити "бізнес на оренді" своїх долярчиків повно. туди їдуть роботяги, а не "бізнесмени" Фірташа там нема, ІВК, РЛА теж ... поганий бізнес клімат. Хіхі
flyman только не надо говорить что ваша кавалирка отросла до 2куе метр. Я сам периодически покупаю недвижимость и цены знаю. Если и есть рост готового с 2016 то не более 20% , просто котлованы перестали продавать дешево, я уже объяснял почему, крупные инвесторы выкупают стояки будущих квартир оптом, что на киевской ветке подают как мегадефицит строек и мегадорожай котлованов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 гру, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:flyman только не надо говорить что ваша кавалирка отросла до 2куе метр. Я сам периодически покупаю недвижимость и цены знаю. Если и есть рост готового с 2016 то не более 20% , просто котлованы перестали продавать дешево, я уже объяснял почему, крупные инвесторы выкупают стояки будущих квартир оптом, что на киевской ветке подают как мегадефицит строек и мегадорожай котлованов.
bobo написав:Жити стало краще, жити стало веселіше! Не дочекався турецьких трусів від п.Акурта, купив за гривні... P.S. бачу як падає ліра, знаю, що Акурт втратив купу грошей, тому якщо в нього буде проблема з трусами - допоможу!
Коли випускник медичного університету ходить останні 9 років без роботи та без трусів - то так і треба робити. Тут таких бездарів ціла тічка бродить: то випрошують пляшку від йогурта, то ще щось.... Казали мудрі люди, що в Тернополі є класні психотерапевти - продайте щось із майна тещі та сходіть... Може допоможе клепку в мозок знайти якусь... Хоча навряд чи... Але за гроші тещі можна...
P.S. Черговий приклад для форумчяан: голодна безробітна безпритульна людина для соціуму є небезпечною. Це на тему гілки: треба інвестувати там, де намає оцих всіх нещасних типу бобо без трусів та інших збоченців з гілки...
BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.
Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти. А Киеву расти некуда, уже промки под высотки осваиваются.
Давайте уже не 8 млн. в Киеве в течении 20 лет, а 15 млн. Перегоним Нью-Йорк! Ну и математика скорее всего не Ваш конек, что бы проанализоровать https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/ 2019 - плюс 16.5 тыс. 2020 - минус 5.2 тыс. 10 месяцев 2021 - минус 7.6 тыс.