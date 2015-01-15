RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 427428429430
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:16

  Альтернативщик написав:vitaliian
Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего.
Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков.
Про цены дешевого йогурта говорить не буду))

точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.

Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.

Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли. Водителям имхо проще всего, язык особо знать не нужно, в каждом смартфоне навигатор и переводчик что бы купить булочку на заправке.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:23

  vitaliian написав:
  Альтернативщик написав:vitaliian
Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего.
Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков.
Про цены дешевого йогурта говорить не буду))

точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.

Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.

Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли.

за 16...20 тис злотих в Ченстохові можна було купити кавалірку під ремонт. За 30..40 тис. зл. "заходь і живи"
за 100 тис. зл. 3к в Щецині.

Ти не рівняй 2015...2017 із 2021

з.і.
в Польщі робити "бізнес на оренді" своїх долярчиків повно.
туди їдуть роботяги, а не "бізнесмени"
Фірташа там нема, ІВК, РЛА теж ... поганий бізнес клімат. Хіхі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2303 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:27

flyman только не надо говорить что ваша кавалирка отросла до 2куе метр. Я сам периодически покупаю недвижимость и цены знаю. Если и есть рост готового с 2016 то не более 20% , просто котлованы перестали продавать дешево, я уже объяснял почему, крупные инвесторы выкупают стояки будущих квартир оптом, что на киевской ветке подают как мегадефицит строек и мегадорожай котлованов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 гру, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22

  vitaliian написав:flyman только не надо говорить что ваша кавалирка отросла до 2куе метр. Я сам периодически покупаю недвижимость и цены знаю. Если и есть рост готового с 2016 то не более 20% , просто котлованы перестали продавать дешево, я уже объяснял почему, крупные инвесторы выкупают стояки будущих квартир оптом, что на киевской ветке подают как мегадефицит строек и мегадорожай котлованов.

8к6 -> 20K
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2303 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:30

  bobo написав:Жити стало краще, жити стало веселіше! Не дочекався турецьких трусів від п.Акурта, купив за гривні... P.S. бачу як падає ліра, знаю, що Акурт втратив купу грошей, тому якщо в нього буде проблема з трусами - допоможу!

Коли випускник медичного університету ходить останні 9 років без роботи та без трусів - то так і треба робити.
Тут таких бездарів ціла тічка бродить: то випрошують пляшку від йогурта, то ще щось....
Казали мудрі люди, що в Тернополі є класні психотерапевти - продайте щось із майна тещі та сходіть... Може допоможе клепку в мозок знайти якусь...
Хоча навряд чи... Але за гроші тещі можна...

P.S. Черговий приклад для форумчяан: голодна безробітна безпритульна людина для соціуму є небезпечною.
Це на тему гілки: треба інвестувати там, де намає оцих всіх нещасних типу бобо без трусів та інших збоченців з гілки...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2474 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:44

  vitaliian написав:
  BIGor написав:А последние 2 года сдувается и Киев. О чем мы уже догадались исходя из размышлений выше.

Вы как всегда преувеличиваете) население Киева с пригородами 4 млн, население остальной Украины 36 млн (+/-). В условной Жмеринке молодежи делать нечего от слова вообще, примет ли Польша всю нашу молодёжь на пмж? Лицо у них не репнет? А Киев примет, потому что мы движемся по пути рф а у них Москва как известно резиновая, чем Киев хуже. Вангую рост населения Киева до 8 млн в течении 20 лет. Соответственно Ирпеня, Бровары, Бучи, Вышгороды будут пользоваться не меньшей популярностью чем пох или минский массив. Расти им и расти. А Киеву расти некуда, уже промки под высотки осваиваются.

Давайте уже не 8 млн. в Киеве в течении 20 лет, а 15 млн. Перегоним Нью-Йорк! :D Ну и математика скорее всего не Ваш конек, что бы проанализоровать
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/kiev/
2019 - плюс 16.5 тыс.
2020 - минус 5.2 тыс.
10 месяцев 2021 - минус 7.6 тыс.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 19.09.10
Подякував: 941 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:37

BIGor можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:54

  vitaliian написав:BIGor можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?

Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 19.09.10
Подякував: 941 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:40

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?

Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло?

смисл сперечатися з віталіаном, якому аби посперечатися
йому кажеш "кавалірка біля метро" - він "скільки від Ворзеля до Бесарабки"

а в іншій темі буде розказувати, як швидко він їде самокатом від Ірпеня до бульвара Т.Шевченчко
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2303 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 427428429430
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 857, 858, 859
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8586 1181159
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 15:58
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105647
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2329)
15.12.2021 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.