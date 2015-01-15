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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 428429430431
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:43

чьо там Гога, він же Жора?

Чьо там Федот вже щось розказав?

В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:07

  change_pm написав:Чьо там Федот вже щось розказав?

В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...

крипта задерла клювіки вгору, дорожай
туркіш ліра дєшєвєй
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26

  flyman написав:
  change_pm написав:Чьо там Федот вже щось розказав?

В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...

крипта задерла клювіки вгору, дорожай
туркіш ліра дєшєвєй

машалла!!!

алярма, кріпто тайкун на гілці )))

чьо додж тримаєш? чі ріпл? чі всоляну?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:31

  flyman написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?

Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло?

смисл сперечатися з віталіаном, якому аби посперечатися
йому кажеш "кавалірка біля метро" - він "скільки від Ворзеля до Бесарабки"

а в іншій темі буде розказувати, як швидко він їде самокатом від Ірпеня до бульвара Т.Шевченчко
ну какая у вас кавалирка возле метро? В жулянах в жизни метро не было, как и на кардачах. Вас точно франт покусал рассказами что все мечтают жить в любом гавне, лишь бы возле метро. Это самые бедные слои о таком мечтают, потому что у них нет авто. А скоро и денег на метро па20 не будет.

Жить в приличном жк и ездить летом на самокате это мой выбор, год назад думал переехать в трёшку 65м2 на воскресенке, 2 км от метро 55куе но совкошлак, ну его нафиг. Да и 65м2 мне мало. И на близость к метро я не дрочу, есть более важные вещи для жизни, парковка под домом, парки, супермаркеты, места для пеших прогулок, лес например.

Вы давно ночью в лесу были? Кое кто вообще никогда в жизни не был. Метро не делает человека счастливым.
vitaliian
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