Чьо там Федот вже щось розказав?
В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:43
чьо там Гога, він же Жора?
Чьо там Федот вже щось розказав?
В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:07
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:31
ну какая у вас кавалирка возле метро? В жулянах в жизни метро не было, как и на кардачах. Вас точно франт покусал рассказами что все мечтают жить в любом гавне, лишь бы возле метро. Это самые бедные слои о таком мечтают, потому что у них нет авто. А скоро и денег на метро па20 не будет.
Жить в приличном жк и ездить летом на самокате это мой выбор, год назад думал переехать в трёшку 65м2 на воскресенке, 2 км от метро 55куе но совкошлак, ну его нафиг. Да и 65м2 мне мало. И на близость к метро я не дрочу, есть более важные вещи для жизни, парковка под домом, парки, супермаркеты, места для пеших прогулок, лес например.
Вы давно ночью в лесу были? Кое кто вообще никогда в жизни не был. Метро не делает человека счастливым.
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