Додано: Сер 15 гру, 2021 21:31

flyman написав: BIGor написав: vitaliian написав: BIGor можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве? можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?

Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло? Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло?

смисл сперечатися з віталіаном, якому аби посперечатися

йому кажеш "кавалірка біля метро" - він "скільки від Ворзеля до Бесарабки"



а в іншій темі буде розказувати, як швидко він їде самокатом від Ірпеня до бульвара Т.Шевченчко смисл сперечатися з віталіаном, якому аби посперечатисяйому кажеш "кавалірка біля метро" - він "скільки від Ворзеля до Бесарабки"а в іншій темі буде розказувати, як швидко він їде самокатом від Ірпеня до бульвара Т.Шевченчко

ну какая у вас кавалирка возле метро? В жулянах в жизни метро не было, как и на кардачах. Вас точно франт покусал рассказами что все мечтают жить в любом гавне, лишь бы возле метро. Это самые бедные слои о таком мечтают, потому что у них нет авто. А скоро и денег на метро па20 не будет.Жить в приличном жк и ездить летом на самокате это мой выбор, год назад думал переехать в трёшку 65м2 на воскресенке, 2 км от метро 55куе но совкошлак, ну его нафиг. Да и 65м2 мне мало. И на близость к метро я не дрочу, есть более важные вещи для жизни, парковка под домом, парки, супермаркеты, места для пеших прогулок, лес например.Вы давно ночью в лесу были? Кое кто вообще никогда в жизни не был. Метро не делает человека счастливым.