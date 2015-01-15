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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 гру, 2021 20:43
Чьо там Федот вже щось розказав?
В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
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change_pm
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:07
change_pm написав:
Чьо там Федот вже щось розказав?
В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
крипта задерла клювіки вгору, дорожай
туркіш ліра дєшєвєй
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flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26
flyman написав:
крипта
change_pm написав:
Чьо там Федот вже щось розказав?
В мене вже труби горять, пишіть, якщо слідкуєте...
задерла клювіки вгору, дорожай
туркіш ліра дєшєвєй
машалла!!!
алярма, кріпто тайкун на гілці )))
чьо додж тримаєш? чі ріпл? чі всоляну?
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change_pm
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:31
flyman написав: BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
можно подумать все понаехи галопом бегут регистрироваться, вы сильно регистрировались когда жили в киеве?
Снова Вы за свое, а в 2019 понаехов небыло?
смисл сперечатися з віталіаном, якому аби посперечатися
йому кажеш "кавалірка біля метро" - він "скільки від Ворзеля до Бесарабки"
а в іншій темі буде розказувати, як швидко він їде самокатом від Ірпеня до бульвара Т.Шевченчко
ну какая у вас кавалирка возле метро? В жулянах в жизни метро не было, как и на кардачах. Вас точно франт покусал рассказами что все мечтают жить в любом гавне, лишь бы возле метро. Это самые бедные слои о таком мечтают, потому что у них нет авто. А скоро и денег на метро па20 не будет.
Жить в приличном жк и ездить летом на самокате это мой выбор, год назад думал переехать в трёшку 65м2 на воскресенке, 2 км от метро 55куе но совкошлак, ну его нафиг. Да и 65м2 мне мало. И на близость к метро я не дрочу, есть более важные вещи для жизни, парковка под домом, парки, супермаркеты, места для пеших прогулок, лес например.
Вы давно ночью в лесу были? Кое кто вообще никогда в жизни не был. Метро не делает человека счастливым.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:11
BIGor написав:
Вже видалили цей пост про окупність. А взагалі тільки профани рахують оренду в Україні в доларах США (якщо тільки не здають дипломатам). Грошовий потік рахується в валюті доходу і прибутку - а він в Україні в гривнях. Якщо буде обвал гривні - окупність тоді виросте до 30 років.
Не факт.
Смотрим последние 6 лет: гривна девальвировала на 25% (с 22 до 27,5), при этом сдача типичного харьковского смарта подорожала в том же долларе на 27 % (со 180 до 230)
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:17
vitaliian написав:
Вас точно франт покусал рассказами что все мечтают жить в любом гавне, лишь бы возле метро. Это самые бедные слои о таком мечтают, потому что у них нет авто.
нынче бедные как раз покупают машину, поскольку жить возле метро слишком дорого
))))))))))))))
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