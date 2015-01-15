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juristkostya написав:Машина перестала быть эффективным средством перемещения по городу ещё лет 15 назад. С тех пор ахтунг на дорогах только усугубился. Понятно, что квартира в 10 минутах ходу от метро, это недешево, но таковы факты, и ваша субъективная неприязнь к метро ничего не меняет.
Может и перестала только от количества машин я охриневаю, раньше я мог в любое время суток припарковаться прямо возле дома, и "мое место" (под моими окнами) соседи старались не занимать, сейчас после 22 я могу квартал по периметру обьехать в поисках места для парковки. Люди накупившие авто врядли вас читают на форумах и поэтому не знают какое оно неэффективное.
juristkostya написав:Машина перестала быть эффективным средством перемещения по городу ещё лет 15 назад. С тех пор ахтунг на дорогах только усугубился. Понятно, что квартира в 10 минутах ходу от метро, это недешево, но таковы факты, и ваша субъективная неприязнь к метро ничего не меняет.
Может и перестала только от количества машин я охриневаю, раньше я мог в любое время суток припарковаться прямо возле дома, и "мое место" (под моими окнами) соседи старались не занимать, сейчас после 22 я могу квартал по периметру обьехать в поисках места для парковки. Люди накупившие авто врядли вас читают на форумах и поэтому не знают какое оно неэффективное.
Это, в принципе, очень типичная история. Куча людей курит, жрёт майонез и проводит вечера перед зомбоящиком. Пользование машиной там, где она может быть заменена метро - из той же категории.
Прикольные рассуждения об автомобилях и метро... Пробки вещь интересная - я слышал о них в Киеве (и даже один раз пострадал, когда даже на такси не успел на поезд из Киева), и слышал от приятеля во Львове - он пытается ехать по Городоцкой - останавливается и пережидает 1,5 (!!!) часа... Это еще один повод задуматься, там ли человек выбирает себе жилье. Позавчера с удивлением прочитал на смартфоне сообщение от Гугла: "Пробок в вашем регионе нет".
Трошки за темою гілки "Інвестуємо в нерухомість за кордоном". Свіжі дані про купівлю квартир іноземцями в Туреччині в листопаді 2021 року. Як і очікувалося - значне зростання - поставлено нові рекорди за всі попередні роки. Українці тільки в листопаді купили 167 (!!!) квартир - до цього рекордом була цифра 127 (у вересні, а так зазивчай купували 100-110 квартир на місяць). Стабільне місце 10 в ТОП-20. Громадяни Німеччини перейшли поріг в 300 квартир на місяць ( рекордом раніше була цифра 298) та міцно закріпилися на місці 4 рейтингу. Здивували росіяни - зростання в 2 (два) рази!!! Щось знають чи чимось думають? Не здають позиції громадяни США та Великої Британії. За даними статистики на першому місці серед місn купівлі квартир - Стамбул (купують для бізнеса). На другому - Анталія (купують для життя: в Анталії зараз сонячно, cухо, прохолодно: +14, вдень +16, вода в Середземному морі +19,4 градуси). Вдалих інвестицій!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 гру, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Машина перестала быть эффективным средством перемещения по городу ещё лет 15 назад. С тех пор ахтунг на дорогах только усугубился. Понятно, что квартира в 10 минутах ходу от метро, это недешево, но таковы факты, и ваша субъективная неприязнь к метро ничего не меняет.
Может и перестала только от количества машин я охриневаю, раньше я мог в любое время суток припарковаться прямо возле дома, и "мое место" (под моими окнами) соседи старались не занимать, сейчас после 22 я могу квартал по периметру обьехать в поисках места для парковки. Люди накупившие авто врядли вас читают на форумах и поэтому не знают какое оно неэффективное.
Это, в принципе, очень типичная история. Куча людей курит, жрёт майонез и проводит вечера перед зомбоящиком. Пользование машиной там, где она может быть заменена метро - из той же категории.
Одно дело как бибизяна копировать соседа а другое самому через что то пройти, я жил в Киеве одно время без машины, как я мучался с общественным транспортом!!! Офис на автозаводской, там метро нет, трамваи которые хотят непонятно как и забитые подкрышу маршрутки. С приобретением авто проблема типа решилась, но по Фрунзе вечная пробка, пришлось выезжать на 30 минут раньше, с руководством договорился сместили рабочий день на 30 минут. Но появилась другая проблема где парковать авто, на венике рядом с высотками все дворы и стоянки забиты, поэтому и переехал в пригород где за те же деньги я получил малоэтажный новострой с парковкой прямо перед домом. Если там кто то мажет майонез на голову, меня это мало волнует я сравниваю свой прежний и текущий опыт. Было бы в Киеве метро везде может бы думал иначе, а пока оно "кое где" альтернативы своему транспорту нет.
Альтернативщик написав:vitaliian Я понимаю что в UA все работают только на руководящих должностях и живут в бизнес классе), но когда у человека есть выбор например работать водителем за 20тыс/грн в UA или крутить баранку за 2000евро в PL, то многие делают выбор в пользу последнего. Шоколада здесь нет, как и в Киеве все зависит от человека, его опыта/навыков. Про цены дешевого йогурта говорить не буду))
точка зрения зависит от кочки сидения, в свое время сам думал поехать в pl делать бизнес, пересмотрел с десяток блогеров которые все подробно описали, взвесив все за и против - отказался. Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно. А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз.
Конечно цены разные, поэтому стоимость входа в бизнес тоже разная. Например Флай умудрился купить цоколь в буче за 8 куе , что можно купить за 8 куе в 20 км от варшавы? От мертвого осла уши.
Про водителей, я не понимаю тех кто крутит баранку маршрутки меньше чем за 1куе в месяц, почему они не уезжают? там и техника поновее и дороги получше. Наверное жена дети держат, не хочется их оставлять без присмотра, чтобы другого папу не нашли. Водителям имхо проще всего, язык особо знать не нужно, в каждом смартфоне навигатор и переводчик что бы купить булочку на заправке.
"Узнаю брата Колю"(с) Про то на сколько помещений я заработал за 11 лет в пригороде Киева писать не буду, но больше чем на одно.- на форуме вижу модно мерятся бетонными метрами)) Это психологи как-то называют, а еще Франт может направить на дирижабль) А вы в Кракове так и живете в аренде, чем вы хвастаетесь я хз. - я напомню что разговор начался об перспективы аренды в Киеве и я сравнил с ситуацией по аренде в Кракове(ведь ветка о зарубежной недвиге) где я не вижу интереса в соотношении покупки под аренду(то что я арендую стоит на моменте 220тыс/евро, а аренда 560е). Поэтому я вложился в бизнес и создал 20рабочих мест(не собирателей клубники)) точка зрения зависит от кочки сидения - еще все познается в сравнении... Я ехал сюда без знания языка и не смотрел никаких блогеров на ютубе, просто делать туже работу что делал в Киеве. Кого-то держит семья, а для кого-то это наоборот стимул чтобы семья находилась в безопасной среде. Сейчас интересна ситуация с недвижкой как в Европе, так и в Киеве(имеется бетон), а также в Турции(у моря) из-за девала лиры можно пощупать дно или до него еще далеко...
осталось осветить такую мелочь, как решение транспортной задачи для жены и детей. 4 авто в семье + 2 наёмных водителя (возить детей школьного/институтского возраста)?
У меня 2 авто , одно для работы, и самокат на подхвате, проблемы детей решается качественныем ОТ, велодорожками и велопарковками, Дорожки по Киеву вяло понемного строятся, из Ирпеня на Киев тоже есть. Кстати идет прямо вдоль леса, ночью летом/осенью от езды на самокате не передаваемые словами ощущения. Запах мокрого леса которым невозможно надышаться.
осталось осветить такую мелочь, как решение транспортной задачи для жены и детей. 4 авто в семье + 2 наёмных водителя (возить детей школьного/институтского возраста)?
У меня 2 авто , одно для работы, и самокат на подхвате, проблемы детей решается качественныем ОТ, велодорожками и велопарковками, дорожки по Киеву немного строятся, из Ирпеня на Киев уже год как есть. Кстати идет прямо вдоль леса, ночью летом/осенью ездить не передаваемые словами ощущения.
собственно, вы ответили: ОТ нужен, и он нужен "качественный". По совокупности всех критериев, это, безусловно, метро, тут как-бы и обсуждать нечего. Осталось купить квартиру вблизи от. Самокат...оставим этот паллиатив для кучки любителей.
juristkostya написав:собственно, вы ответили: ОТ нужен, и он нужен "качественный". По совокупности всех критериев, это, безусловно, метро, тут как-бы и обсуждать нечего. Осталось купить квартиру вблизи от. Самокат...оставим этот паллиатив для кучки любителей.
Пока качественного от нет приходится передвигаться на своих четырех. 80% жилья у метро это совкошлак. Жить в убитом хруще зато рядом с метро надо себя сильно не уважать. Метро и работа не главное в жизни, но для кого-то главное, я понимаю.