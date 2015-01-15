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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  vitaliian написав:Метро и работа не главное в жизни,
конечно, не главное. Главное - время, а уж тратит его каждый в меру разумения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:40

  Альтернативщик написав: Сейчас интересна ситуация с недвижкой как в Европе, так и в Киеве(имеется бетон), а также в Турции(у моря) из-за девала лиры можно пощупать дно или до него еще далеко...

Очень интересный вопрос - ответ сам не могу найти: дно - не дно в ценах.
Ситуация очень необычно и пожалуй такой не было: лира доллар с курса 7,35 в прошлом ноябре упала до 15,35 сегодня.
Для иностранца в Турции - реально пещера Аладдина. Я уже не знаю, что покупать за даром.
На рынке недвижимости полный и интересный разнобой.
Не самые свежие данные (смотрел где-то неделю назад):
- квартиры 1+1 в хорошем месте от 800 000 до 1 800 000 лир! Отличие в 2 раза!
- квартиры 2+1 в хорошем месте от 1 250 000 лир до 2 500 000 лир. Отличие в 2 раза!
Такого никогда не было и может быть самое время выхватить за бесплатно квартиру.
Но при этом надо понимать, что дураков нет:
- Застройщики выставляют цены в прайс-листах в евро и тут ничего не выиграешь - разве что по "правильной" цене из первых рук возьмешь самое новое.
- а вот обычный "пересичний громадянин" рассуждает совсем по-другому и на вторичке ОДНОЗНАЧНО можно взять даром или бесплатно квартиру.
Тут вот в чем дело - отличие от Украины:
- в Турции граждане не оценивали и не оценивают квартиры и авто в долларах/евро. Он даже не очень понимают, что это.
- они рассуждают по-другому: как бы повезло. Например, брали в 2017 квартиру за 170 000 лир, а сейчас ее могут продать за 1 170 000 лир.
Для иностранца цена в валюте может даже и не поменялась или выросла не очень существенно, НО поменялась для турка - он видит прибыль в 1 000 000 лир или свою минималку за 35 лет!!!! За 35, Карл!
Вот здесь что-то хорошее можно выхватить , почти не думая.
Например, в моем доме на моем этаже выставили квартиру 2+1 просто шикарную и в реально шикарном доме - все время корректируют цены на уровень 100 000 долларов.
И она того стоит: дом постройки 2017 года, дом на 19 квартир, дом без проблем, квартира-трешка, полный ремонт, бытовая техника. Вид на собственный плавательный бассейн....
(не рекламирую и никого не уговариваю. Мне как-то своем все равно, кто в какой ситуации живет и кто куда инвестирует. Была мысль выше - я эту мысль из первых рук развил).

P.S. Не все так просто: вчера слышал от людей, что уже есть случаи возврата денег за еще не переоформленную квартиру или задатка Продавцом - Покупателю.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 гру, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:45

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:собственно, вы ответили: ОТ нужен, и он нужен "качественный". По совокупности всех критериев, это, безусловно, метро, тут как-бы и обсуждать нечего. Осталось купить квартиру вблизи от.
Самокат...оставим этот паллиатив для кучки любителей.

Пока качественного от нет приходится передвигаться на своих четырех. 80% жилья у метро это совкошлак. Жить в убитом хруще зато рядом с метро надо себя сильно не уважать. Метро и работа не главное в жизни, но для кого-то главное, я понимаю.

якість крайнощі, кавалірка в новобудові, навіть якщо то "ПС під реконструкцію" не розглядається, а якщо не кавалірка, а повноцінна 1к або 2к, чи 3к? Як на мене для Києва альтернативи ШРТ не бачу в найближчі 10-20 років.

Кому не тре робота і метро, той може працювати з умовної Березані або з Анталії.
Це так, аби звести офтоп до основного топіка.

Для мене Україна поки що виглядає, як дешева локація, дешевше Анталії/Болгарії/Грузії. Але все може змінитися. Напр. зміна оподаткування і ІТ-колгосп який проголосували Зе-депутати може зробити так, що податкове резидентство Грузії заграє яскравими барвами для багатьох ІТшників.
Польща вводить фіксований податок (ришалт 8%..12%) для ІТ В2В.
Ришалт 8% на дохід з оренди для лендлордів там був. Як і загальна система, але на ній можна було списувати "видатки на бізнес".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:13

  akurt написав:- в Турции граждане не оценивали и не оценивают квартиры и авто в долларах/евро. Он даже не очень понимают, что это.

Та да. Тупые они, эти турки...Не знают что такое настоящая валюта :D
Там уже гиперинфляция началась, а они всё в лирах сидят. Самому не смешно?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:23

Конечно НЕ смешно - вот RTC12 не знал, что такое доллары и за заработанные в РФ рубли хотел купить себе квартиру в Украине, а курс рубль/доллар привел к потере им 30% заработанного, а тут еще и оказалось, что к Новому 2021 году квартиры подорожали на 30%.
И стало очень очень не смешно...
Напишите что-нибудь про Польшу - Вы там тоже - как и в Турции - никогда в жизни не были - а люди интересуются.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:00

  akurt написав:Очень не смешно и очень даже не все вообще знают что такое валюта.

Ты лучше тарься тушонкой, если она там есть...

...законодатели от правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) представили в парламент предложение о новом законопроекте, призывающем к увеличению штрафов за накопление продуктов питания и других товаров, что является совершенно естественной реакцией на идиотскую политику правительства, которая привела лиру к потеряв 50% своей покупательной способности только за последний год!

Предложение из восьми статей предусматривает штрафы в размере от 100 000 до 2 миллионов лир (примерно 7 000 - 144 000 долларов),

И потом не говори что тебя не предупреждали....
RTC12
 
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