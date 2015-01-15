Додано: Чет 16 гру, 2021 11:40

Альтернативщик написав: Сейчас интересна ситуация с недвижкой как в Европе, так и в Киеве(имеется бетон), а также в Турции(у моря) из-за девала лиры можно пощупать дно или до него еще далеко... Сейчас интересна ситуация с недвижкой как в Европе, так и в Киеве(имеется бетон), а также в Турции(у моря)

как бы повезло.

он видит прибыль в 1 000 000 лир

Очень интересный вопрос - ответ сам не могу найти: дно - не дно в ценах.Ситуация очень необычно и пожалуй такой не было: лира доллар с курса 7,35 в прошлом ноябре упала до 15,35 сегодня.Для иностранца в Турции - реально пещера Аладдина. Я уже не знаю, что покупать за даром.На рынке недвижимости полный и интересный разнобой.Не самые свежие данные (смотрел где-то неделю назад):- квартиры 1+1 в хорошем месте от 800 000 до 1 800 000 лир! Отличие в 2 раза!- квартиры 2+1 в хорошем месте от 1 250 000 лир до 2 500 000 лир. Отличие в 2 раза!Такого никогда не было и может быть самое время выхватить за бесплатно квартиру.Но при этом- Застройщики выставляют цены в прайс-листах в евро и тут ничего не выиграешь - разве что по "правильной" цене из первых рук возьмешь самое новое.- а вот обычный "пересичний громадянин" рассуждает совсем по-другому и на вторичке ОДНОЗНАЧНО можно взять даром или бесплатно квартиру.Тут вот в чем дело - отличие от Украины:- в Турции граждане не оценивали и не оценивают квартиры и авто в долларах/евро. Он даже не очень понимают, что это.- они рассуждают по-другому:Например, брали в 2017 квартиру за 170 000 лир, а сейчас ее могут продать за 1 170 000 лир.Для иностранца цена в валюте может даже и не поменялась или выросла не очень существенно, НО поменялась для турка -или свою минималку за 35 лет!!!! За 35, Карл!Вот здесь что-то хорошее можно выхватить , почти не думая.Например, в моем доме на моем этаже выставили квартиру 2+1 просто шикарную и в реально шикарном доме - все время корректируют цены на уровень 100 000 долларов.И она того стоит: дом постройки 2017 года, дом на 19 квартир, дом без проблем, квартира-трешка, полный ремонт, бытовая техника. Вид на собственный плавательный бассейн....(не рекламирую и никого не уговариваю. Мне как-то своем все равно, кто в какой ситуации живет и кто куда инвестирует. Была мысль выше - я эту мысль из первых рук развил).Не все так просто: вчера слышал от людей, что уже есть случаи возврата денег за еще не переоформленную квартиру или задатка Продавцом - Покупателю.