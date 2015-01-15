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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:45

  akurt написав:Вдалих інвестицій!

А зачем им всем квартиры в Турции? ПМЖ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:18

  RTC12 написав:According to T24, lawmakers from Turkey’s ruling Justice and Development Party’s (AKP) presented to Parliament a proposal for a new bill calling for increased fines against hoarding of food and other goods, a perfectly natural reaction to idiotic government policies that have resulted in the lira losing 50% of its purchasing power in just the past year!

The eight-article proposal calls for penalties ranging between 100,000 - 2 million liras (approximately $7,000 - $144,000)

Акурт, тарься тушонкой, пока не поздно.

так султан буде штрафувати плюшкіних
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:23

  RTC12 написав:
Акурт, тарься тушонкой, пока не поздно.

Судоми голодно-безквартирного.
Звик запасатися цукром та гречкою.
Гадаю Яловичину тушковану не бачив він років 15…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:31

  Zebra написав:
  akurt написав:Вдалих інвестицій!

А зачем им всем квартиры в Турции? ПМЖ?


Тут несколько вариантов ответов:
- у большинства пишущих тут нет вообще квартир нигде;
- у человека всегда есть желание заработанное куда-то инвестировать. Как сказал вчера Богдан в интервью Гордону у всех всех всех нормальных людей есть квартира/вилла в Италии. Это инвестиция.
- в условиях возможности работать удаленно иметь уютную готовую квартирку «под ключ» очень даже приятно.
- последнее время активно приезжают что интересно именно киевляне: надоело месить грязь, стоять в пробках и мёрзнуть.
- другие причины.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:32

Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:37

  vitaliian написав:Всё как в этом видео
https://youtu.be/a0B3Upjy96U

Чи правильно я зрозумів, що з 40-ї секунди показують там Франта, а з 3:35 - Флая? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:42

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Метро и работа не главное в жизни,
конечно, не главное. Главное - время, а уж тратит его каждый в меру разумения.

Вот по логике если время самое главное (хотя я считаю что самое главное здоровье, у инвалидов много свободного времени) если время самое главное зачем 8 часов в день тратить на работу? А если работа не нужна, тогда зачем нужно метро?

Даже развивая ваши мысли метро и работа - убийцы вашего драгоценного времени. Если уже работать то дома или открыть бизнес возле дома
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 14:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:47

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:52

FYI

  sequence написав:
  Zebra написав:турецкая лира ракета
Зображення

позавчера в гостях был турок, сказал, что они там все в легком э-э-э, расстройстве от местного султана. Скажет слово, на табло курс +5%, второе +10% и т.д. Так османскую империю не построишь. Зато турок мне точно сказал, чей Крым. Подсказка - не украинский и не русский )
Говорит в 2013 году ЗП у него была примерно 2200, теперь - 700. Неудачник )
Если шо, "заробитчан" турецких только в Германии больше 4 млн. - шо та не сильно спасают. Переезжают семьями
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:55

  artlife написав:Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.


Не будем строить иллюзий и думать, что где-то в какой стране калькуляторы устроены по-другому.
Нормальный проверенный Застройщик как правило работает на кредитах от Азербайджана или арабских стран и у него всегда прайс-листы в евро и никогда в долларах.
В редких случаях - если работает на кредитах турецких олигархов - все же прайсы в лирах. Но думаю, что он их тоже корректирует, правда с бОльшим временем лагом.

Тут товарисчи, которые никогда в жизни не были в Турции все знают лучше и никак не могут поверить в то, что гражданин Турции в 90% слкучаев не знает и не интересуется курсом лира/доллар как интересуются наши. Цена квартир и автомобилей никогда не определялась в долларах/евро - только в турецких лирах.
Потому сейчас интересный момент реально взять что то на вторичном рынке.
Для себя так 100%, для перепродажи не знаю - я таким примитивным - можно сказать чисто украинским бизнесом «купи/продай» не занимаюсь и советовать не могу.
akurt
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