А зачем им всем квартиры в Турции? ПМЖ?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:45
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:18
так султан буде штрафувати плюшкіних
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:23
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:31
Тут несколько вариантов ответов:
- у большинства пишущих тут нет вообще квартир нигде;
- у человека всегда есть желание заработанное куда-то инвестировать. Как сказал вчера Богдан в интервью Гордону у всех всех всех нормальных людей есть квартира/вилла в Италии. Это инвестиция.
- в условиях возможности работать удаленно иметь уютную готовую квартирку «под ключ» очень даже приятно.
- последнее время активно приезжают что интересно именно киевляне: надоело месить грязь, стоять в пробках и мёрзнуть.
- другие причины.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:32
Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:37
Чи правильно я зрозумів, що з 40-ї секунди показують там Франта, а з 3:35 - Флая?
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:42
Вот по логике если время самое главное (хотя я считаю что самое главное здоровье, у инвалидов много свободного времени) если время самое главное зачем 8 часов в день тратить на работу? А если работа не нужна, тогда зачем нужно метро?
Даже развивая ваши мысли метро и работа - убийцы вашего драгоценного времени. Если уже работать то дома или открыть бизнес возле дома
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:47
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:52
FYI
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:55
Не будем строить иллюзий и думать, что где-то в какой стране калькуляторы устроены по-другому.
Нормальный проверенный Застройщик как правило работает на кредитах от Азербайджана или арабских стран и у него всегда прайс-листы в евро и никогда в долларах.
В редких случаях - если работает на кредитах турецких олигархов - все же прайсы в лирах. Но думаю, что он их тоже корректирует, правда с бОльшим временем лагом.
Тут товарисчи, которые никогда в жизни не были в Турции все знают лучше и никак не могут поверить в то, что гражданин Турции в 90% слкучаев не знает и не интересуется курсом лира/доллар как интересуются наши. Цена квартир и автомобилей никогда не определялась в долларах/евро - только в турецких лирах.
Потому сейчас интересный момент реально взять что то на вторичном рынке.
Для себя так 100%, для перепродажи не знаю - я таким примитивным - можно сказать чисто украинским бизнесом «купи/продай» не занимаюсь и советовать не могу.
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