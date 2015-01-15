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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:18
RTC12 написав:
According to T24, lawmakers from Turkey’s ruling Justice and Development Party’s (AKP) presented to Parliament a proposal for a new bill calling for increased fines against hoarding of food and other goods, a perfectly natural reaction to idiotic government policies that have resulted in the lira losing 50% of its purchasing power in just the past year!
The eight-article proposal calls for penalties ranging between 100,000 - 2 million liras (approximately $7,000 - $144,000)
Акурт, тарься тушонкой, пока не поздно.
так султан буде штрафувати плюшкіних
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:23
RTC12 написав:
Акурт, тарься тушонкой, пока не поздно.
Судоми голодно-безквартирного.
Звик запасатися цукром та гречкою.
Гадаю Яловичину тушковану не бачив він років 15…
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:31
Zebra написав: akurt написав:Вдалих інвестицій!
А зачем им всем квартиры в Турции? ПМЖ?
Тут несколько вариантов ответов:
- у большинства пишущих тут нет вообще квартир нигде;
- у человека всегда есть желание заработанное куда-то инвестировать. Как сказал вчера Богдан в интервью Гордону у всех всех всех нормальных людей есть квартира/вилла в Италии. Это инвестиция.
- в условиях возможности работать удаленно иметь уютную готовую квартирку «под ключ» очень даже приятно.
- последнее время активно приезжают что интересно именно киевляне: надоело месить грязь, стоять в пробках и мёрзнуть.
- другие причины.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 16 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:32
Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.
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artlife
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:42
juristkostya написав: vitaliian написав:
Метро и работа не главное в жизни,
конечно, не главное. Главное - время, а уж тратит его каждый в меру разумения.
Вот по логике если время самое главное (хотя я считаю что самое главное здоровье, у инвалидов много свободного времени) если время самое главное зачем 8 часов в день тратить на работу? А если работа не нужна, тогда зачем нужно метро?
Даже развивая ваши мысли метро и работа - убийцы вашего драгоценного времени. Если уже работать то дома или открыть бизнес возле дома
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 гру, 2021 14:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:47
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 гру, 2021 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:52
sequence написав: Zebra написав:
турецкая лира ракета
позавчера в гостях был турок, сказал, что они там все в легком э-э-э, расстройстве от местного султана. Скажет слово, на табло курс +5%, второе +10% и т.д. Так османскую империю не построишь. Зато турок мне точно сказал, чей Крым. Подсказка - не украинский и не русский )
Говорит в 2013 году ЗП у него была примерно 2200, теперь - 700.
Неудачник )
Если шо, "заробитчан" турецких только в Германии больше 4 млн. - шо та не сильно спасают. Переезжают семьями
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:55
artlife написав:
Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.
Не будем строить иллюзий и думать, что где-то в какой стране калькуляторы устроены по-другому.
Нормальный проверенный Застройщик как правило работает на кредитах от Азербайджана или арабских стран и у него всегда прайс-листы в евро и никогда в долларах.
В редких случаях - если работает на кредитах турецких олигархов - все же прайсы в лирах. Но думаю, что он их тоже корректирует, правда с бОльшим временем лагом.
Тут товарисчи, которые никогда в жизни не были в Турции все знают лучше и никак не могут поверить в то, что гражданин Турции в 90% слкучаев не знает и не интересуется курсом лира/доллар как интересуются наши. Цена квартир и автомобилей никогда не определялась в долларах/евро - только в турецких лирах.
Потому сейчас интересный момент реально взять что то на вторичном рынке.
Для себя так 100%, для перепродажи не знаю - я таким примитивным - можно сказать чисто украинским бизнесом «купи/продай» не занимаюсь и советовать не могу.
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