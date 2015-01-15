Додано: Чет 16 гру, 2021 14:55

artlife написав: Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3. Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.

Не будем строить иллюзий и думать, что где-то в какой стране калькуляторы устроены по-другому.Нормальный проверенный Застройщик как правило работает на кредитах от Азербайджана или арабских стран и у него всегда прайс-листы в евро и никогда в долларах.В редких случаях - если работает на кредитах турецких олигархов - все же прайсы в лирах. Но думаю, что он их тоже корректирует, правда с бОльшим временем лагом.Тут товарисчи, которые никогда в жизни не были в Турции все знают лучше и никак не могут поверить в то, что гражданин Турции в 90% слкучаев не знает и не интересуется курсом лира/доллар как интересуются наши. Цена квартир и автомобилей никогда не определялась в долларах/евро - только в турецких лирах.Потому сейчас интересный момент реально взять что то на вторичном рынке.Для себя так 100%, для перепродажи не знаю - я таким примитивным - можно сказать чисто украинским бизнесом «купи/продай» не занимаюсь и советовать не могу.