Zarząd nad najmem – czym jest? Czy warto się na niego decydować?



Zarząd nad najmem jest usługą polegającą przede wszystkim na odciążeniu właściciela mieszkania i ograniczenia jego obowiązków w związku z wynajmowaną nieruchomością.



Czy zarząd nad najmem jest kierowany do jakiejś szczególnej grupy klientów?



Nie. Zdecydowanie nie. Zarząd nad najmem może dotyczyć nieruchomości mieszkaniowej, ale także obiektu komercyjnego. Klientem może być osoba fizyczna albo firma.



Czym właściwie jest zarząd nad najmem, co wchodzi w jego zakres?



1. Doradztwo i znalezienie najemcy;



Zarząd nad najmem często zaczyna się jeszcze przed nabyciem nieruchomości – na tym etapie profesjonalna firma pomaga znaleźć odpowiednią nieruchomość, wspiera realizację zakupu, a nawet służy radą i pomocą przy wykończeniu. To jest jedna opcja. Drugą jest posiadanie już własnej nieruchomości – wówczas biuro nieruchomości pomaga znaleźć i zweryfikować odpowiedniego najemcę. Czasami też zdarza się, że nasza rola zaczyna się już w momencie, gdy mieszkanie jest wynajęte i usługa pośrednictwa jest zbędna.



2. Kontrola i opieka;



Otrzymanie niezbędnych dokumentów od najemcy, sporządzenie odpowiednich protokołów, zadbanie o treść umowy najmu – do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą odpowiedni specjalista ds. obrotu nieruchomościami i zarządu nad najmem posiada. Wówczas właściciel mieszkania nie musi się niczym martwić – otrzymuje do wglądu i podpisania pełny, gotowy już pakiet dokumentacji.



W trakcie zarządu nad najmem, zarządca zajmuje się kontrolowaniem najemcy – na zasadach i w częstotliwości wcześniej ustalonej z właścicielem mieszkania – kontaktem z najemcami, pilnowaniem rozliczeń, przyjmowaniem zgłoszeń o usterkach i zlecania ich naprawiania fachowcom, a nawet zadbaniem o odpowiednie wyposażenie nieruchomości.



W razie potrzeby i po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa przez właściciela lokalu, zarządca w jego imieniu może też podpisywać odpowiednie umowy i dokumenty jak np. deklaracje gospodarowania odpadami komunalnymi, umowy telekomunikacyjne.







3. Rozliczenia;



Głównym i najważniejszym zadaniem zarządcy jest dbanie o rozliczenia – czynszu z najemcą i właścicielem, ale także koordynowania opłat za media i koordynowania ich terminowości.



Zarządca ma obowiązek dbać o terminowe wpływy ze strony najemcy i przekazywania ich właścicielowi, a w razie opóźnień – reagować i egzekwować zobowiązania. W przypadku naszego biura, w składzie załogi posiadamy prawnika, który w razie potrzeby kieruje sprawy na drogę sądową – na szczęście, w przypadku doboru przez nas najemców i obsługi zarządu nad najmem nie było jeszcze takiej konieczności.



Zarządca reguluje też wszelkie płatności leżące po stronie właściciela nieruchomości. Opłaty do wspólnoty, podatek od nieruchomości (opcjonalnie, często opłatę tę wolą uiszczać właściciele samodzielnie), media. Odpowiedzialnością zarządcy jest, żeby te koszty były uregulowane terminowo i w prawidłowej wysokości.



4. Ubezpieczenie (opcjonalnie);



Nieruchomości, które są oddawane pod naszą opiekę często są już ubezpieczone. Wtedy dbamy o kontynuację tego ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia – proponujemy objęcie nim lokalu, znajdując najkorzystniejszą ofertę.



Ubezpieczenie w przypadku najmu jest niezwykle istotne i dążymy do tego, aby właściciel zdawał sobie z tego sprawę i wyraził zgodę – jest to w końcu przede wszystkim zabezpieczenie majątku, którym jest nieruchomość.



5. Koordynacja kontaktów.



Zarządzający sprawujący nadzór nad najmem jest pierwszą osobą do kontaktu dla najemcy, administratora nieruchomości, dostawców mediów czy usług telekomunikacyjnych. W przypadku awarii, konieczności wykonania napraw czy udostępnienia lokalu dla przeglądu kominiarskiego, w zakresie obowiązków zarządcy leży koordynacja wszystkich uczestników tak, aby konieczne czynności odbyły się bezproblemowo i w ustalonym terminie.



Właściciel jest wtedy wyjęty z obiegu kontaktów. Dostaje jedynie raport oraz informacje o poczynionych krokach.



Jakie są korzyści z zarządu nad najmem?



Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomością dąży do przejęcia jak największej liczby obowiązków właściciela nieruchomości, doprowadzając do sytuacji, że ten będzie otrzymywał jedynie przelewy za wynajem oraz raporty. Wynajmujący zyskuje więc czas, spokój, bezpieczeństwo. Zarządca – dzięki stałej współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami – jest w stanie zorganizować naprawę, sprzątanie czy remont szybciej niż właściciel, polegający tylko na wyszukiwarce internetowej. A to oznacza, że będzie taniej i bez ryzyka, że zatrudnimy sobie fachowca rodem z sennego koszmaru.







Zarząd nad najmem jest sprawą indywidualną, a więc i tak staramy się do niej podchodzić i ją wyceniać.



