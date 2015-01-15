akurt написав:

Zebra написав: Насколько я изучил тему, обычному туристу прилететь в Турцию и купить квартиру не так просто - риелторы накрутят цену и весь замысел не стоит свеч.

Выйти на самих продавцов или застройщиков без знания турецкого и юридических тонкостей - весьма проблематичное дело. Насколько я изучил тему, обычному туристу прилететь в Турцию и купить квартиру не так просто - риелторы накрутят цену и весь замысел не стоит свеч.Выйти на самих продавцов или застройщиков без знания турецкого и юридических тонкостей - весьма проблематичное дело.

не имеющего никакого отношения к недвижимости

Следует признать, что ВЫ ПЛОХО ИЗУЧИЛИ тему.Купить квартиру иностранцу очень легко - рекорд - мои приятели прилетели в воскресенье, а улетели в субботу через 5 дней не только с квартирой, но и полностью обставлена, и с бытовой техникой.Второй абзац верный. И требует разъяснения.1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешноТак вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент?26000 - 100%34000 - х%х=34000х100/26000=30,7% ТРИДЦАТЬ!!!!! Злодей или "душка" и красавчик? Вам судить.По Львову я замечал, что тупо накручивали к цене ж/б параллелепипеда 10 000 евро.2. В Турции действует закон, по которому риэлтор может иметь только 2%. Правда, закон так хитро прописан, что риэлторы трактуют его так: 2% с Покупателя и 2% с Продавца.ВОТ ЗЛОДЕИ!!!!! 4 (ЧЕТЫРЕ) процента хотят! Утопить злодеев! Четвертовать!!!!!Дурят честных иностранцев!!!!3. Из того, что я слышал в частных беседах, и что имеет место быть:- турецкие риэлторы пытаются накручивать 6 (шесть) процентов. С возможностью торговли до 2+2%.И никогда не опускаются ниже общих 3%.- нельзя попадаться на удочку росийских риэлторов, которых тут ходят толпы - те безбашенные и накручивают легко примерно 10%.И работают нагло напористо.4. Теоретически можно сотрудничать с риэлторами Турции - ну в Украине вы же сотрудничаете за 5%, так что здесь нельзя за 2-5?5. В 50% случаев можно выйти на реального продавца. Есть такие методы.Вариант 1. На сайт объявлений есть указание: квартиру продает фирма или владелец (!!!). Тут прикол в том, чтоТо есть не может непонятно кто продавать чужую квартиру - работая серым риэлтором - выловит налоговая - мало не покажется.Вот простой ответ: смотрите на сайте объявление и смотрите, кто продает. Все просто.Вариант 2. Риэлторы на меня будут рычать, но риэлтора в Турции можно обойти почти легко через Председателя ОСББ комплекса. Он точно знает, кто что реально продает в его доме.Все затраты - на работу сопровождающего переводчика из украинской диаспоры.6. Мною на приятелях опробован реальный вариант покупки квартиры и взятия в аренду БЕЗ РИЭЛТОРОВ или с попыткой их обойти. Мы нанимали стороннего местного турка,, давали задание которое состояло в том, что...(текст далее не публикуется).