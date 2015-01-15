akurt написав:
Следует признать, что ВЫ ПЛОХО ИЗУЧИЛИ тему.
Купить квартиру иностранцу очень легко - рекорд - мои приятели прилетели в воскресенье, а улетели в субботу через 5 дней не только с квартирой, но и полностью обставлена, и с бытовой техникой.
Второй абзац верный. И требует разъяснения.
1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию.
Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент?
26000 - 100%
34000 - х%
х=34000х100/26000=30,7% ТРИДЦАТЬ!!!!! Злодей или "душка" и красавчик? Вам судить.
По Львову я замечал, что тупо накручивали к цене ж/б параллелепипеда 10 000 евро.
2. В Турции действует закон, по которому риэлтор может иметь только 2%. Правда, закон так хитро прописан, что риэлторы трактуют его так: 2% с Покупателя и 2% с Продавца.
ВОТ ЗЛОДЕИ!!!!! 4 (ЧЕТЫРЕ) процента хотят! Утопить злодеев! Четвертовать!!!!!
Дурят честных иностранцев!!!!
3. Из того, что я слышал в частных беседах, и что имеет место быть:
- турецкие риэлторы пытаются накручивать 6 (шесть) процентов. С возможностью торговли до 2+2%.
И никогда не опускаются ниже общих 3%.
- нельзя попадаться на удочку росийских риэлторов, которых тут ходят толпы - те безбашенные и накручивают легко примерно 10%. Вот с россиянами НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ. И работают нагло напористо.
4. Теоретически можно сотрудничать с риэлторами Турции - ну в Украине вы же сотрудничаете за 5%, так что здесь нельзя за 2-5?
5. В 50% случаев можно выйти на реального продавца. Есть такие методы.
Вариант 1. На сайт объявлений есть указание: квартиру продает фирма или владелец (!!!). Тут прикол в том, что НЕ владелец не может продавать чужую квартиру. То есть не может непонятно кто продавать чужую квартиру - работая серым риэлтором - выловит налоговая - мало не покажется.
Вот простой ответ: смотрите на сайте объявление и смотрите, кто продает. Все просто.
Вариант 2. Риэлторы на меня будут рычать, но риэлтора в Турции можно обойти почти легко через Председателя ОСББ комплекса. Он точно знает, кто что реально продает в его доме.
Все затраты - на работу сопровождающего переводчика из украинской диаспоры.
6. Мною на приятелях опробован реальный вариант покупки квартиры и взятия в аренду БЕЗ РИЭЛТОРОВ или с попыткой их обойти. Мы нанимали стороннего местного турка, не имеющего никакого отношения к недвижимости, давали задание которое состояло в том, что...
(текст далее не публикуется).
Как рыл-то переполошился.)))
И "друзья недавно"... , "не связывайтесь с русскими" и "в Украине же вы платите".
А в конце катарсис от "помогайки": "реальный вариант" в стиле опять же "мы нанимали")))
То есть, оппонируя Зебре, Акурт умудрился(если отбросить ведра воды) подтвердить его выводы