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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:36

  akurt написав:
  Zebra написав:Насколько я изучил тему, обычному туристу прилететь в Турцию и купить квартиру не так просто - риелторы накрутят цену и весь замысел не стоит свеч.
Выйти на самих продавцов или застройщиков без знания турецкого и юридических тонкостей - весьма проблематичное дело.

Следует признать, что ВЫ ПЛОХО ИЗУЧИЛИ тему.
Купить квартиру иностранцу очень легко - рекорд - мои приятели прилетели в воскресенье, а улетели в субботу через 5 дней не только с квартирой, но и полностью обставлена, и с бытовой техникой.

Второй абзац верный. И требует разъяснения.
1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию.
Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент?
26000 - 100%
34000 - х%
х=34000х100/26000=30,7% ТРИДЦАТЬ!!!!! Злодей или "душка" и красавчик? Вам судить.
По Львову я замечал, что тупо накручивали к цене ж/б параллелепипеда 10 000 евро.

2. В Турции действует закон, по которому риэлтор может иметь только 2%. Правда, закон так хитро прописан, что риэлторы трактуют его так: 2% с Покупателя и 2% с Продавца.
ВОТ ЗЛОДЕИ!!!!! 4 (ЧЕТЫРЕ) процента хотят! Утопить злодеев! Четвертовать!!!!!
Дурят честных иностранцев!!!!

3. Из того, что я слышал в частных беседах, и что имеет место быть:
- турецкие риэлторы пытаются накручивать 6 (шесть) процентов. С возможностью торговли до 2+2%.
И никогда не опускаются ниже общих 3%.
- нельзя попадаться на удочку росийских риэлторов, которых тут ходят толпы - те безбашенные и накручивают легко примерно 10%. Вот с россиянами НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ. И работают нагло напористо.

4. Теоретически можно сотрудничать с риэлторами Турции - ну в Украине вы же сотрудничаете за 5%, так что здесь нельзя за 2-5?

5. В 50% случаев можно выйти на реального продавца. Есть такие методы.
Вариант 1. На сайт объявлений есть указание: квартиру продает фирма или владелец (!!!). Тут прикол в том, что НЕ владелец не может продавать чужую квартиру. То есть не может непонятно кто продавать чужую квартиру - работая серым риэлтором - выловит налоговая - мало не покажется.
Вот простой ответ: смотрите на сайте объявление и смотрите, кто продает. Все просто.
Вариант 2. Риэлторы на меня будут рычать, но риэлтора в Турции можно обойти почти легко через Председателя ОСББ комплекса. Он точно знает, кто что реально продает в его доме.
Все затраты - на работу сопровождающего переводчика из украинской диаспоры.

6. Мною на приятелях опробован реальный вариант покупки квартиры и взятия в аренду БЕЗ РИЭЛТОРОВ или с попыткой их обойти. Мы нанимали стороннего местного турка, не имеющего никакого отношения к недвижимости, давали задание которое состояло в том, что...
(текст далее не публикуется).

Как рыл-то переполошился.)))
И "друзья недавно"... , "не связывайтесь с русскими" и "в Украине же вы платите".
А в конце катарсис от "помогайки": "реальный вариант" в стиле опять же "мы нанимали")))
То есть, оппонируя Зебре, Акурт умудрился(если отбросить ведра воды) подтвердить его выводы :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:41

antey1969 - мне приятно читать и очень!
Я Вас поздравляю! Вы под номером 30 (ТРИДЦАТЬ, КАРЛ!) который разоблачал во мне "рыло" и наградил тридцатый раз должностью директора/владельца/менеджера/председателя правления риэлторской конторы.
Приятно до безобразия.

Это то, что я говорил: люди настолько привыкли жить ВО ЛЖИ ПО ЛЖИ и ПОГОНЯТЬ ЛОЖЬЮ...
Я уже не удивляюсь... Условия жизни такие: не обдуришь ближнего своего - не выживешь...
Ясно, ЧТО ВОКРУГ ОДНИ ЛЖЕЦЫ И ПРИЯТНО ЛЖЕЦУ РАЗОБЛАЧИТЬ ЛЖЕЦА.
ЕСТЕСТВЕННО, И В ГОЛОВУ ПРИЙТИ НЕ МОЖЕТ, ЧТО КТО-ТО НЕ ЛЖЕТ...
Не вы первый... тридцатый... Юбилейный!
Так держать!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет?


Не совсем так. От 0% и примерно до 5%. Сделку вполне можно провести вообще без риелтора, если и продавец и покупатель адекватны, обойти риелтора (то есть покупатель может выйти потом лично на продавца). Есть, конечно, ещё вариант просто ему не заплатить, но такие подходы рассматривать не будем. С риелтором можно торговаться, как в %, так и просто обсуждать фиксированную сумму за услуги. Если это реальная сделка, то хотелки с 5% часто сбиваются до 3% и ниже, особенно, если риелтор понимает, что в случае излишней жадности его часто могут вообще оставить ни с чем и сделку провести без него.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:55

Вероятно, Вы правы.
Я не имею такой точно информации - я в самом деле никогда не имел дела с риэлторами и сам в 2017 обошел (правда, случайно) риэлтора при покупке квартиры.

В отличие от Украины все же за кордоном есть специфика: незнание языка - будто то французский, итальянский или турецкий.
Потому:
- когда в 2019 осенью мои приятели купили квартиру 2+1 за 91 000 долларов то комиссионные были ноль - как и вы пишете - ноль! - просто потому, что я дал наводку на офис Застройщика. Реально был нуль! Ну не совсем, бутылку шикарного виски мы потом распили в пятницу вечером перед их отлётом в субботу с документами и ключами.
- на практике:
а) я бы брал напрямую у Застройщика - они не секретны и наоборот на заборах объектов вешают рекламу. Точно будет нуль комиссионных.
б) я бы изучал сайт объявлений о продаже и обращал внимание на именно то, кто продает - там большинство - риэлторских конторы , но есть и реальные владельцы.
в) вторичка не так плоха - но все нужно лично щупать и тщательно смотреть- вот тут я бы лучше оплатил в день работу переводчика - пусть звонит договаривается о просмотрах и помогает торговаться - затраты примерно 30 долларов в день - даже за 5 дней просмотров вы заплатите 30Х5=150 баксов и это будет не 10 000 евро, накрученные риэлторами из Тамбова, которых тут поверьте десятки и ездит на авто с тамбовскими номерами.
Судя по тому, что в ноябре россияне купили квартир в 2 раза больше обычного и поставили реально рекорд десятилетия - работают очень классно!
akurt
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  #<1 ... 430431432433
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