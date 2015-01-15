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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:36
akurt написав: Zebra написав:
Насколько я изучил тему, обычному туристу прилететь в Турцию и купить квартиру не так просто - риелторы накрутят цену и весь замысел не стоит свеч.
Выйти на самих продавцов или застройщиков без знания турецкого и юридических тонкостей - весьма проблематичное дело.
Следует признать, что ВЫ ПЛОХО ИЗУЧИЛИ тему.
Купить квартиру иностранцу очень легко - рекорд - мои приятели прилетели в воскресенье, а улетели в субботу через 5 дней не только с квартирой, но и полностью обставлена, и с бытовой техникой.
Второй абзац верный. И требует разъяснения.
1. Риэлторы во всем мире риэлторы и получают деньги за то, что успешно продают информацию.
Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет? Вам виднее - я никогда жизни не имел дела с риэлторами, сейчас знаком с одним, который в Харькове пытается продать за цену реально с потолка однушку, Подсчитаем, купил за 26000 баксов - продает сейчас за 34 000 баксов, Какой процент? 26000 - 100%
34000 - х%
х=34000х100/26000=30,7%
ТРИДЦАТЬ!!!!! Злодей или "душка" и красавчик? Вам судить.
По Львову я замечал, что тупо накручивали к цене ж/б параллелепипеда 10 000 евро.
2. В Турции действует закон, по которому риэлтор может иметь только 2%. Правда, закон так хитро прописан, что риэлторы трактуют его так: 2% с Покупателя и 2% с Продавца.
ВОТ ЗЛОДЕИ!!!!! 4 (ЧЕТЫРЕ) процента хотят! Утопить злодеев! Четвертовать!!!!!
Дурят честных иностранцев!!!!
3. Из того, что я слышал в частных беседах, и что имеет место быть:
- турецкие риэлторы пытаются накручивать 6 (шесть) процентов. С возможностью торговли до 2+2%.
И никогда не опускаются ниже общих 3%.
- нельзя попадаться на удочку росийских риэлторов, которых тут ходят толпы - те безбашенные и накручивают легко примерно 10%. Вот с россиянами НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ.
И работают нагло напористо.
4. Теоретически можно сотрудничать с риэлторами Турции - ну в Украине вы же сотрудничаете за 5%, так что здесь нельзя за 2-5?
5. В 50% случаев можно выйти на реального продавца. Есть такие методы.
Вариант 1. На сайт объявлений есть указание: квартиру продает фирма или владелец (!!!). Тут прикол в том, что НЕ владелец не может продавать чужую квартиру.
То есть не может непонятно кто продавать чужую квартиру - работая серым риэлтором - выловит налоговая - мало не покажется.
Вот простой ответ: смотрите на сайте объявление и смотрите, кто продает. Все просто.
Вариант 2. Риэлторы на меня будут рычать, но риэлтора в Турции можно обойти почти легко через Председателя ОСББ комплекса. Он точно знает, кто что реально продает в его доме.
Все затраты - на работу сопровождающего переводчика из украинской диаспоры.
6. Мною на приятелях опробован реальный вариант покупки квартиры и взятия в аренду БЕЗ РИЭЛТОРОВ или с попыткой их обойти. Мы нанимали стороннего местного турка, не имеющего никакого отношения к недвижимости
, давали задание которое состояло в том, что...
(текст далее не публикуется
).
Как рыл-то переполошился.)))
И "друзья недавно"... , "не связывайтесь с русскими" и "в Украине же вы платите".
А в конце катарсис от "помогайки": "реальный вариант" в стиле опять же "мы нанимали")))
То есть, оппонируя Зебре, Акурт умудрился(если отбросить ведра воды) подтвердить его выводы
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antey1969
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:41
antey1969 - мне приятно читать и очень!
Я Вас поздравляю! Вы под номером 30 (ТРИДЦАТЬ, КАРЛ!) который разоблачал во мне "рыло" и наградил тридцатый раз должностью директора/владельца/менеджера/председателя правления риэлторской конторы.
Приятно до безобразия.
Это то, что я говорил: люди настолько привыкли жить ВО ЛЖИ ПО ЛЖИ и ПОГОНЯТЬ ЛОЖЬЮ...
Я уже не удивляюсь... Условия жизни такие: не обдуришь ближнего своего - не выживешь...
Ясно, ЧТО ВОКРУГ ОДНИ ЛЖЕЦЫ И ПРИЯТНО ЛЖЕЦУ РАЗОБЛАЧИТЬ ЛЖЕЦА.
ЕСТЕСТВЕННО, И В ГОЛОВУ ПРИЙТИ НЕ МОЖЕТ, ЧТО КТО-ТО НЕ ЛЖЕТ...
Не вы первый... тридцатый... Юбилейный!
Так держать!
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akurt
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:44
akurt написав:Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет?
Не совсем так. От 0% и примерно до 5%. Сделку вполне можно провести вообще без риелтора, если и продавец и покупатель адекватны, обойти риелтора (то есть покупатель может выйти потом лично на продавца). Есть, конечно, ещё вариант просто ему не заплатить, но такие подходы рассматривать не будем. С риелтором можно торговаться, как в %, так и просто обсуждать фиксированную сумму за услуги. Если это реальная сделка, то хотелки с 5% часто сбиваются до 3% и ниже, особенно, если риелтор понимает, что в случае излишней жадности его часто могут вообще оставить ни с чем и сделку провести без него.
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Faceless
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:55
Вероятно, Вы правы.
Я не имею такой точной информации - я в самом деле никогда не имел дела с риэлторами и сам в 2017 обошел (правда, случайно) риэлтора при покупке квартиры.
В отличие от Украины все же за кордоном есть специфика: незнание языка - будто то французский, итальянский или турецкий.
Потому:
- когда в 2019 осенью мои приятели купили квартиру 2+1 за 91 000 долларов, то комиссионные были ноль - как и Вы пишете - ноль! - просто потому, что я дал наводку на офис Застройщика. Реально был нуль! Ну не совсем, бутылку шикарного виски мы потом распили в пятницу вечером перед их отлётом в субботу с документами и ключами.
- на практике:
а) я бы брал напрямую у Застройщика - они не секретны и наоборот на заборах объектов вешают рекламу. Точно будет нуль комиссионных.
б) я бы изучал сайт объявлений о продаже и обращал внимание на именно то, кто продает - там большинство - риэлторских конторы , но есть и реальные владельцы.
в) вторичка не так плоха - но все нужно лично щупать и тщательно смотреть- вот тут я бы лучше оплатил в день работу переводчика - пусть звонит договаривается о просмотрах и помогает торговаться - затраты примерно 30 долларов в день - даже за 5 дней просмотров вы заплатите 30Х5=150 баксов и это будет не 10 000 евро, накрученные риэлторами из Тамбова, которых тут поверьте десятки и ездят на авто с тамбовскими номерами.
Судя по тому, что в ноябре россияне купили квартир в 2 раза больше обычного и поставили реально рекорд десятилетия - работают очень классно!
А представьте, каких размеров бы была жаба, которая съела бы antey1969, если бы он случайно смог - после назначения меня на должность "рыла" - смог бы посчитать мои барыши...
Получилось был так:
850 квартир за месяц - да по средней цене в 100 000 доллров (думаю, заниженная цифа - в сентябре моим приятелям пытались россияне втюхать 1+1 в Алании за 125 000 долларов) да с каждой 5% навару, так это будет...
Это будет...
Будет это...
"Сумасшедшие деньги!" - как сказал когда то Аркадий Райкин...
И даже RTC12 который на всю Украину от голода и безработицы, но с хорошим подмосковным акцентом рекомендовал НЕ себе, а мне запасаться тушенкой (см. страницу ранее - моя реплика, естественно, удалена - писать глупости и бред могут только приближённые ) и то выпал был в осадок.
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akurt
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:16
Faceless написав:
С риелтором можно торговаться, как в %, так и просто обсуждать фиксированную сумму за услуги
Не так, насправді.
Якщо ріелтор-монополіст, він чітко стоїть на своїх 5% і ніфіга не робить за ці 5%
Я колись відрахував орлу з "Благовесту" 5 пачок зелених франклінів, і він навіть не перевірив проплату комунальних клієнтом.
akurt написав:
Купить квартиру иностранцу очень легко
А продати без збитків? Це вже зовсім інша розмова?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:23
Frant написав:
Не так, насправді.
Якщо ріелтор-монополіст, він чітко стоїть на своїх 5% і ніфіга не робить за ці 5%
Смішно про монополіст. Монополістів в нас на ринку немає. Може бути неадекватний продавець, що заключив з ріелтором договір, але нихто не змушує купувати саме цю квартиру, і навіть в цьому випадку можна торгуватися, тільки предметом торгу буде не сама комісія, а ціна об'єкту брутто з комісією.
Frant написав:
Я колись відрахував орлу з "Благовесту" 5 пачок зелених франклінів, і він навіть не перевірив проплату комунальних клієнтом.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:39
Я помітив, ще десь рік тому, що рієлтори Туреччини намагаються укласти з продавцем квартири Ексклюзивний договір на продаж квартири - я не фахівець, але так розумію, що продаж виключно через дану рієлторську контору.
Не впевнений, що це погано, аби продали.
Помітив, що почали більш ретельно та страхуючись, виставляти фото квартир на сайті продажів - щоби не знайшов Покупець квартиру без них.
Якщо уважно роздивлятися фото - то у 2/3 випадків можна знайти реальне розташування... реальний будинок...
Ну а там - справа техніки - шукай голову ОСББ - ВІН ЗНАЄ ТЕЛЕФОНИ РЕАЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ ВСІХ...
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akurt
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:48
artlife написав:
Сейчас, наверное, идеальное время для покупки турецкой недвиги за обесценившуюся лиру с целью продажи года через 2-3.
Через 3 года она будет намного дешевле....
Страна на грани дефолта...
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RTC12
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:57
akurt написав:
що рієлтори Туреччини намагаються укласти з продавцем квартири Ексклюзивний договір на продаж квартири - я не фахівець, але так розумію, що продаж виключно через дану рієлторську контору.
В нас та сама історія, але таке може робити тільки продавець не при тямі, оскільки шанси продати тільки знижуються
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:45
Там такая цікава історія: я ж бачу, які фото рієлторьскі контори викладують на сайті оголошень - важко впізнати, про який саме будинок йде мова - і там є функція "ПОКАЗАТИ НА МАПІ" - навмисно вказують невірне розташування - якщо ти тут живеш, то розумієш, що такого будинка там немає.
Аде я багато разів просто заради інтереса я як ребус/кроссворд розглядав реально фото - і то там, то там помічаєш або поруч будинок примітної архітектурної форми, або навпроти помітиш вивіску з назвою житлового комплекса - то при певних навичках можна обійти рієлтора "на повроті".
Але без перекладача на обійтся, тому що треба розмовляти (і це жоден рієлтор вам не розкаже):
- реальний рік побудови будинка/квартири;
- введено в експлуатацію чи ні (купити можна - прописатися та отримати ВНП неможливо);
- яка квартплата - діапазон дуже великий може бути - від нуля до 350 лір (близько 700 гривень).
- який контингент мешканців;
- ретельно оглянути підвал на предмет проблем з фундаментом;
- а що з інтернетом - там є проблема і велика - у старих будинках є обмеження на кількість споживачів і є вірогідність, що інтернет івам не підключають з технічних причин...
Ну ще щоь може "вилізти"...
Але можливі і цікаві варіанти.
За весь час перший випадок, яколи наша пані продає власну квратиру в Анталії.
До цього часу тільки купували.
Випадок особливий і тому інтересний:
- квартира 3+1 - площею 180 (!!!) кв. метрів.
- будинку 10 років;
- район так собі - має назву Kundu - на любителя - на сході Анталії - в районі аеропорту - але близько море. Вон ніби то вже й не Анталія...
- як на мене - то "У чорта за плечима" - дуже якось далеко від цивілізації. Вважається "перспективним районом"...
- пані працювали в ТУРИСТИЧНОМУ бізнесі - як я зрозумів її фірма наказала довго жити.
Повертається в Київ.
Віддала за 100 000 євро. Купувала 10 років тому за 54 000 євро.
Я їй сказав, що із 100 000 євро буде відчувати себе в Києі непогано.
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akurt
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