Додано: Чет 16 гру, 2021 16:55

Вероятно, Вы правы.

Я не имею такой точной информации - я в самом деле никогда не имел дела с риэлторами и сам в 2017 обошел (правда, случайно) риэлтора при покупке квартиры.



В отличие от Украины все же за кордоном есть специфика: незнание языка - будто то французский, итальянский или турецкий.

Потому:

- когда в 2019 осенью мои приятели купили квартиру 2+1 за 91 000 долларов, то комиссионные были ноль - как и Вы пишете - ноль! - просто потому, что я дал наводку на офис Застройщика. Реально был нуль! Ну не совсем, бутылку шикарного виски мы потом распили в пятницу вечером перед их отлётом в субботу с документами и ключами.

- на практике:

а) я бы брал напрямую у Застройщика - они не секретны и наоборот на заборах объектов вешают рекламу. Точно будет нуль комиссионных.

б) я бы изучал сайт объявлений о продаже и обращал внимание на именно то, кто продает - там большинство - риэлторских конторы , но есть и реальные владельцы.

в) вторичка не так плоха - но все нужно лично щупать и тщательно смотреть- вот тут я бы лучше оплатил в день работу переводчика - пусть звонит договаривается о просмотрах и помогает торговаться - затраты примерно 30 долларов в день - даже за 5 дней просмотров вы заплатите 30Х5=150 баксов и это будет не 10 000 евро, накрученные риэлторами из Тамбова, которых тут поверьте десятки и ездят на авто с тамбовскими номерами.

Судя по тому, что в ноябре россияне купили квартир в 2 раза больше обычного и поставили реально рекорд десятилетия - работают очень классно!



А представьте, каких размеров бы была жаба, которая съела бы antey1969, если бы он случайно смог - после назначения меня на должность "рыла" - смог бы посчитать мои барыши...

Получилось был так:

850 квартир за месяц - да по средней цене в 100 000 доллров (думаю, заниженная цифа - в сентябре моим приятелям пытались россияне втюхать 1+1 в Алании за 125 000 долларов) да с каждой 5% навару, так это будет...

Это будет...

Будет это...

"Сумасшедшие деньги!" - как сказал когда то Аркадий Райкин...

И даже RTC12 который на всю Украину от голода и безработицы, но с хорошим подмосковным акцентом рекомендовал НЕ себе, а мне запасаться тушенкой (см. страницу ранее - моя реплика, естественно, удалена - писать глупости и бред могут только приближённые ) и то выпал был в осадок.