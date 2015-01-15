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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:03

  Faceless написав:
  Frant написав:Не так, насправді.
Якщо ріелтор-монополіст, він чітко стоїть на своїх 5% і ніфіга не робить за ці 5%

Смішно про монополіст. Монополістів в нас на ринку немає. Може бути неадекватний продавець, що заключив з ріелтором договір, але нихто не змушує купувати саме цю квартиру, і навіть в цьому випадку можна торгуватися, тільки предметом торгу буде не сама комісія, а ціна об'єкту брутто з комісією.
  Frant написав:Я колись відрахував орлу з "Благовесту" 5 пачок зелених франклінів, і він навіть не перевірив проплату комунальних клієнтом.

:mrgreen:

Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Метро и работа не главное в жизни,
конечно, не главное. Главное - время, а уж тратит его каждый в меру разумения.

Вот по логике если время самое главное (хотя я считаю что самое главное здоровье, у инвалидов много свободного времени) если время самое главное зачем 8 часов в день тратить на работу? А если работа не нужна, тогда зачем нужно метро?

Даже развивая ваши мысли метро и работа - убийцы вашего драгоценного времени. Если уже работать то дома или открыть бизнес возле дома

Это подмена понятий. Даже при наличии пассивного дохода, ездить так или иначе, приходится. И желательно иметь такую возможность независимо от пробок, гололёда, наличия парковок и алкогольного опьянения.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:27

  Faceless написав:
  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:

Якщо житло подобається, і немає альтернативи - змушений купляти.
І переплатив зверху 2000. Тому що 3% все одно треба оплатити.
Хіба 2000 за право купівлі для себе - це дорого???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:58

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:

Якщо житло подобається, і немає альтернативи - змушений купляти.
І переплатив зверху 2000. Тому що 3% все одно треба оплатити.
Хіба 2000 за право купівлі для себе - це дорого???

Альтернатива навіть в СРСР була, а зараз тільки на олх по Києву виставлено на продаж біля 18000 квартир.
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