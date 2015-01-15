akurt написав:

Я їй сказав, що із 100 000 євро буде відчувати себе в Києві непогано.

- пані працювали в ТУРИСТИЧНОМУ бізнесі - як я зрозумів, її фірма наказала довго жити.Повертається в Київ.Віддала за 100 000 євро. Купувала 10 років тому за 54 000 євро.