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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 432433434435>
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:03

  Faceless написав:
  Frant написав:Не так, насправді.
Якщо ріелтор-монополіст, він чітко стоїть на своїх 5% і ніфіга не робить за ці 5%

Смішно про монополіст. Монополістів в нас на ринку немає. Може бути неадекватний продавець, що заключив з ріелтором договір, але нихто не змушує купувати саме цю квартиру, і навіть в цьому випадку можна торгуватися, тільки предметом торгу буде не сама комісія, а ціна об'єкту брутто з комісією.
  Frant написав:Я колись відрахував орлу з "Благовесту" 5 пачок зелених франклінів, і він навіть не перевірив проплату комунальних клієнтом.

:mrgreen:

Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Метро и работа не главное в жизни,
конечно, не главное. Главное - время, а уж тратит его каждый в меру разумения.

Вот по логике если время самое главное (хотя я считаю что самое главное здоровье, у инвалидов много свободного времени) если время самое главное зачем 8 часов в день тратить на работу? А если работа не нужна, тогда зачем нужно метро?

Даже развивая ваши мысли метро и работа - убийцы вашего драгоценного времени. Если уже работать то дома или открыть бизнес возле дома

Это подмена понятий. Даже при наличии пассивного дохода, ездить так или иначе, приходится. И желательно иметь такую возможность независимо от пробок, гололёда, наличия парковок и алкогольного опьянения.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:27

  Faceless написав:
  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:

Якщо житло подобається, і немає альтернативи - змушений купляти.
І переплатив зверху 2000. Тому що 3% все одно треба оплатити.
Хіба 2000 за право купівлі для себе - це дорого???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:58

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".

Продавець ідіот, бо сам обмежує варіянти продажу для себе. Те, що останнім часом таке трапляється частіше, не робить з нього адеквата. Ну а ви від щедрої душі відвалили лівій людині п'ять штук ні за що - сам молодець, кому ще розказувати, хто адекватний :mrgreen:

Якщо житло подобається, і немає альтернативи - змушений купляти.
І переплатив зверху 2000. Тому що 3% все одно треба оплатити.
Хіба 2000 за право купівлі для себе - це дорого???

Альтернатива навіть в СРСР була, а зараз тільки на олх по Києву виставлено на продаж біля 18000 квартир.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:49

  akurt написав:- пані працювали в ТУРИСТИЧНОМУ бізнесі - як я зрозумів, її фірма наказала довго жити.
Повертається в Київ.
Віддала за 100 000 євро. Купувала 10 років тому за 54 000 євро.
Я їй сказав, що із 100 000 євро буде відчувати себе в Києві непогано.


Подскажите пожалуйста, как девушка планирует вывезти деньги с Турции? Не возникнет вопросов на таможне? А если через банк, то вопросы возникнут думаю не только у турецкого, но и у украинских банков.
San1t
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:05

  San1t написав:
  akurt написав:- пані працювали в ТУРИСТИЧНОМУ бізнесі - як я зрозумів, її фірма наказала довго жити.
Повертається в Київ.
Віддала за 100 000 євро. Купувала 10 років тому за 54 000 євро.
Я їй сказав, що із 100 000 євро буде відчувати себе в Києві непогано.


Подскажите пожалуйста, как девушка планирует вывезти деньги с Турции? Не возникнет вопросов на таможне? А если через банк, то вопросы возникнут думаю не только у турецкого, но и у украинских банков.

1. Вона може не везти, а прокинути SWIFT (договір купівля-продаж, все чисто)
2. Але возбудяться гамністори. Так що їй прийдеться 9% відслюнявити на гамністію
3. Возити через зелений калідор до 10Койро еквіалента на особу, але потім їх відсвічувати вна неньці через крупні покупки - попасти на радар гамінсторів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:07

  vitaliian написав: ...и ездить летом на самокате это мой выбор...


Как-то тоже задумался о э/самокате... А в остальные сезоны кроме лета (в дождь, снег), чем добираться?!
Да и по нашим дорогам ездить - рисково: чем самокатчики отличаются от велосипедистов-"хрустиков" в плане безопасной езды?

Согласен с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже (никаких нервов не хватит ерзать в пробках-тянучках), проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад;
ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:29

  Faceless написав:
akurt написав:Так вот - какие комиссионные у риэлторов Украины? Пять процентов. Верно - нет?


Не совсем так. От 0% и примерно до 5%. Сделку вполне можно провести вообще без риелтора, если и продавец и покупатель адекватны, обойти риелтора (то есть покупатель может выйти потом лично на продавца). Есть, конечно, ещё вариант просто ему не заплатить, но такие подходы рассматривать не будем. С риелтором можно торговаться, как в %, так и просто обсуждать фиксированную сумму за услуги. Если это реальная сделка, то хотелки с 5% часто сбиваются до 3% и ниже, особенно, если риелтор понимает, что в случае излишней жадности его часто могут вообще оставить ни с чем и сделку провести без него.


С пяти до трех - сбиваются, НО НЕ ниже. Как-то найдя приемлемый вариант покупки недвижимости с риэлтором, поняв, что: 1) риэлтор соглашается на ТРИ с меня (покупателя) лишь потому, что еще ТРИ - берет и с продавца; 2) риэлтор "работает" на продавца и на себя и НЕ заинтересован в уторговании цены в мою пользу И НЕ найдя прямого выхода на продавца (действительно есть разные варианты) - психанул и послал и риэлтора, и продавца, возобновив поиски по третьему кругу (кто ищет - тот найдет).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:40

  San1t написав: Подскажите пожалуйста, как девушка планирует вывезти деньги с Турции? Не возникнет вопросов на таможне? А если через банк, то вопросы возникнут думаю не только у турецкого, но и у украинских банков.


Вопрос ваш правильный, и решается он на удивление легко:
- достаточно положить эти деньги не счёт в турецком банке - завтра снять - иметь на руках расходный ордер со своей фамилией - идти на красный коридор на турецкой границе - декларировать без всяких вопросов эту сумму и законно вывозить.
- все тоже на украинской границе - примерно год назад мы этот вопрос обсуждали - ничего не прятать декларировать - таможенная декларация отличный инструмент - деньги законные и «белые».
Если кто-то знает другие версии - пусть озвучит.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 гру, 2021 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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