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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:41
Frant написав:
Продавець адекватний. Він виставив ринкову ціну і чекає. І працює лише через одного ріелтора. "Ексклюзив".
Очевидно, ви мало купляли на "вторинці".
Сталкивался с наездами о заключении эксклюзива - риэлтер был послан: ЕСЛИ быть на 1000% уверенным что риэлтер выложится на все 100 и продаст быстро - ОК, можно и заключить. НО из опыта - риэлтеры у нас НЕ заморачиваются с маркетингом (ограничиваясь включением недвижимости в базу данных, соотв., она может так и зависнуть в базе до очередного скачка цен); соотв., продавцу для быстрой продажи надо продавать еще и самому, через других, более "шустрых" риэлтеров...
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:49
akurt написав: San1t написав: akurt написав:
- пані працювали в ТУРИСТИЧНОМУ бізнесі - як я зрозумів, її фірма наказала довго жити.
Повертається в Київ.
Віддала за 100 000 євро. Купувала 10 років тому за 54 000 євро.Я їй сказав, що із 100 000 євро буде відчувати себе в Києві непогано.
Подскажите пожалуйста, как девушка планирует вывезти деньги с Турции? Не возникнет вопросов на таможне? А если через банк, то вопросы возникнут думаю не только у турецкого, но и у украинских банков.
Вопрос ваш правильный, и решается он на удивление легко:
- достаточно положить эти деньги не счёт в турецком банке - завтра снять - иметь на руках расходный ордер со своей фамилией - идти на красный коридор на турецкой границе - декларировать без всяких вопросов эту сумму и законно вывозить.
- все тоже на украинской границе - примерно год назад мы этот вопрос обсуждали - ничего не прятать декларировать - таможенная декларация отличный инструмент - деньги законные и «белые».
Если кто-то знает другие версии - пусть озвучит.
Интересный ход с наличкой (вместо безнала). На этом примере, получается, барышня попадает на НДФЛ СО ВСЕЙ СУММЫ продажи (т.е., 100т.), а НЕ дохода (т.е., на разницу: 100т. - 54т.), должна подать годовую декларацию и заплатить указанный НДФЛ... Тем более, что Укр. таможня - подразделение налоговой и явно "стучит" собратьям по налоговой такие случаи...
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:58
Миша-клиент написав: Faceless написав:
Не совсем так. От 0% и примерно до 5%. Сделку вполне можно провести вообще без риелтора, если и продавец и покупатель адекватны, обойти риелтора (то есть покупатель может выйти потом лично на продавца). Есть, конечно, ещё вариант просто ему не заплатить, но такие подходы рассматривать не будем. С риелтором можно торговаться, как в %, так и просто обсуждать фиксированную сумму за услуги. Если это реальная сделка, то хотелки с 5% часто сбиваются до 3% и ниже, особенно, если риелтор понимает, что в случае излишней жадности его часто могут вообще оставить ни с чем и сделку провести без него.
С пяти до трех - сбиваются, НО НЕ ниже. Как-то найдя приемлемый вариант покупки недвижимости с риэлтором, поняв, что: 1) риэлтор соглашается на ТРИ с меня (покупателя) лишь потому, что еще ТРИ - берет и с продавца; 2) риэлтор "работает" на продавца и на себя и НЕ заинтересован в уторговании цены в мою пользу И НЕ найдя прямого выхода на продавца (действительно есть разные варианты) - психанул и послал и риэлтора, и продавца, возобновив поиски по третьему кругу (кто ищет - тот найдет).
В этом году была сделка, там договорились о фиксированной сумме, которая по факту получилась чуть больше 2%
Знакомые покупали, уторговали до 1%
Все возможно
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:12
Миша-клиент!
Я спорить не буду - может, Вы и правы.
Но в прошлом году был диспут на эту тему и люди писали что такая ситуация - ввоз денег из-за границы - это прекрасный метод, позволяющий показать чистое происхождение денег и без всяких налогов.
Повторяю: я не специалист и спорить не буду, но такое обсуждение было. Во всяком случае у человека на руках есть официальный и реальный документ о продаже квартиры.
На сегодня бОльшая проблема вывезти нужную сумму официально из Украины.
В эти дни улетел в Киев чартером решать эту проблему человек: хотел, чтобы ему брат переслал как SWIFT-перевод а тут ему риэлторская контора помогла открыть счёт - а не тут то было, брат не может показать источник происхождения несчастных 110 000€.
Полетел чел сам - у него есть документы о продаже квартиры в Украине. Будет сам себе переправлять.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:25
Миша-клиент написав:
с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад;
ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.
Самокат с ноября по апрель стоит без дела, на холоде падает запас хода а таскать его на себе обнуляет всё удобство владения им. Подзарядки в городе я не рассматриваю. Ну или ставить доп.батарею и надевать шлем от холода. На скутерах ездят значит и на самокатах можно.
Метро решает только одну проблему - перемещение вдоль линий метрополитена. В Киеве (наверное и в Харькове) даже в центре есть места откуда до метро полчаса пешкарить, за окраины просто молчу. Если вам надо в такое место всё же лучше самокат или авто. Для меня топовые критерии (помимо ремонта/планировки) это состояние самого дома и территории, есть ли рядом парковка, супермаркеты, аптеки, парк - лес.
Метро это неоспоримо хорошо, но если рядом нет вышеперечисленного то комфорт локации стремится к нулю, даже если жить у самого входа в метро.
Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 16 гру, 2021 23:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:29
Крипта?
akurt написав:
Если кто-то знает другие версии - пусть озвучит.
Пара минут и копеечная комиссия.
Правда слышал, турецкий султан не жалует... Не сталкивались с таким вариантом? Как в Турции с криптообменками?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:36
Миша-клиент написав:
Интересный ход с наличкой (вместо безнала). На этом примере, получается, барышня попадает на НДФЛ СО ВСЕЙ СУММЫ продажи (т.е., 100т.), а НЕ дохода (т.е., на разницу: 100т. - 54т.), должна подать годовую декларацию и заплатить указанный НДФЛ... Тем более, что Укр. таможня - подразделение налоговой и явно "стучит" собратьям по налоговой такие случаи...
Вы точно уверены??? А какая тогда разница для налоговой, что барышня везёт наличными или получит банковским переводом???
И с чего налог??? В самом плохом раскладе у девушки есть документы, квитанции об уплате налога в Турции с продажи квартиры. Надо погуглить, но уверен, что между Украиной и США есть Договор об исключении двойного налогообложения.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:42
San1t написав:
Крипта?
akurt написав:
Если кто-то знает другие версии - пусть озвучит.
Пара минут и копеечная комиссия.
Правда слышал, турецкий султан не жалует... Не сталкивались с таким вариантом? Как в Турции с криптообменками?
Крипта моими приятелями в Анталии легко покупается и продаётся . Про «турецкого султана» как всегда преувеличение. Криптовплютой вы не можете напрямую оплатить квартиру или автомобиль. Вот такой запрет Центрального банка Турции есть. Я думаю, что в Украине все гетманы давно это запретили и не жалуют.
Подробностей покупки продажи не знаю - меня крипта не интересует.
Договор об исключении двойного налогообложения между Турцией и Украиной конечно есть.
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