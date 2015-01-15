Додано: Чет 16 гру, 2021 23:25

Миша-клиент написав: с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад;

ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.

с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад;ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.

Самокат с ноября по апрель стоит без дела, на холоде падает запас хода а таскать его на себе обнуляет всё удобство владения им. Подзарядки в городе я не рассматриваю. Ну или ставить доп.батарею и надевать шлем от холода. На скутерах ездят значит и на самокатах можно.Метро решает только одну проблему - перемещение вдоль линий метрополитена. В Киеве (наверное и в Харькове) даже в центре есть места откуда до метро полчаса пешкарить, за окраины просто молчу. Если вам надо в такое место всё же лучше самокат или авто. Для меня топовые критерии (помимо ремонта/планировки) это состояние самого дома и территории, есть ли рядом парковка, супермаркеты, аптеки, парк - лес.Метро это неоспоримо хорошо, но если рядом нет вышеперечисленного то комфорт локации стремится к нулю, даже если жить у самого входа в метро.Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?