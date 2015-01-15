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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 03:20
San1t написав: Faceless написав:
Не такая и копеейчная в итоге. Комиссии за ввод денег на биржу, потом за вывод - немалые. Можно обойтись без бирж, но уровень рисков для таких сумм зашкаливает.
Биржа не берёт комиссию, да и не обязательно на биржу, можно заводить деньги сразу на кошелёк в стейблкоинах, тот же тезер. И биржа и кошелёк ИМХО безопасно. "Такие суммы", что для биржи, что для кошелька так... семечки... Если есть боязнь, то можно сделать это частями.
Вывод будет стоить 1 тезер. Это много? Свифт будет в разы дороже, и куча объяснений, выше Акурт говорил о человеке, у которого проблема вывезти "в белую" деньги.
Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
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