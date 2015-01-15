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Faceless написав:Не такая и копеейчная в итоге. Комиссии за ввод денег на биржу, потом за вывод - немалые. Можно обойтись без бирж, но уровень рисков для таких сумм зашкаливает.
Биржа не берёт комиссию, да и не обязательно на биржу, можно заводить деньги сразу на кошелёк в стейблкоинах, тот же тезер. И биржа и кошелёк ИМХО безопасно. "Такие суммы", что для биржи, что для кошелька так... семечки... Если есть боязнь, то можно сделать это частями. Вывод будет стоить 1 тезер. Это много? Свифт будет в разы дороже, и куча объяснений, выше Акурт говорил о человеке, у которого проблема вывезти "в белую" деньги.
Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого). В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные. Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
Миша-клиент написав:с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад; ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.
Самокат с ноября по апрель стоит без дела, на холоде падает запас хода а таскать его на себе обнуляет всё удобство владения им. Подзарядки в городе я не рассматриваю. Ну или ставить доп.батарею и надевать шлем от холода. На скутерах ездят значит и на самокатах можно.
Метро решает только одну проблему - перемещение вдоль линий метрополитена. В Киеве (наверное и в Харькове) даже в центре есть места откуда до метро полчаса пешкарить, за окраины просто молчу. Если вам надо в такое место всё же лучше самокат или авто. Для меня топовые критерии (помимо ремонта/планировки) это состояние самого дома и территории, есть ли рядом парковка, супермаркеты, аптеки, парк - лес.
Метро это неоспоримо хорошо, но если рядом нет вышеперечисленного то комфорт локации стремится к нулю, даже если жить у самого входа в метро.
Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Просто бред. Обліківка Віталіана не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((
Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.
vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого). В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные. Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
парк с апреля по ноябрь каждый день, лес раз в неделю. Если возить 3-4 человека а метро будет по 20 грн или есть пересадки на другой транспорт то авто еще экономически более выгодно. А что то тяжелое привезти? Видимо у вас не было авто и вам не с чем сравнивать. У меня были периоды без авто и с авто, отличия в качестве жизни как земля и небо. Но им пользоваться тоже надо с умом, не соваться в гущу пробок, выезжать на полчаса раньше, (в Киеве в 7:30 пробок нет), выбирать работу там где есть служебная парковка.
Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((
Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.
Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд. А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві. Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie) Рік - здано станцій. 2019 - 3. 2020 - 3. 2021 - 0. 2022 (план) - 5. Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?