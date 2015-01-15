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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 03:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

San1t написав:
  Faceless написав:Не такая и копеейчная в итоге. Комиссии за ввод денег на биржу, потом за вывод - немалые. Можно обойтись без бирж, но уровень рисков для таких сумм зашкаливает.

Биржа не берёт комиссию, да и не обязательно на биржу, можно заводить деньги сразу на кошелёк в стейблкоинах, тот же тезер. И биржа и кошелёк ИМХО безопасно. "Такие суммы", что для биржи, что для кошелька так... семечки... Если есть боязнь, то можно сделать это частями.
Вывод будет стоить 1 тезер. Это много? Свифт будет в разы дороже, и куча объяснений, выше Акурт говорил о человеке, у которого проблема вывезти "в белую" деньги.
Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:32

  vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?

Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого).
В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные.
Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:21

  vitaliian написав:
  Миша-клиент написав:с juristkostya: сейчас в центр соваться на авто - себе дороже проще бросить его где-нить "на куличках" ВОЗЛЕ метро и съездить метро в центр и назад;
ВСЕ ЖЕ квартира в пешей доступности от метро (как и гараж/паркинг в пешей доступности от квартиры) - комфортнее.
Самокат с ноября по апрель стоит без дела, на холоде падает запас хода а таскать его на себе обнуляет всё удобство владения им. Подзарядки в городе я не рассматриваю. Ну или ставить доп.батарею и надевать шлем от холода. На скутерах ездят значит и на самокатах можно.

Метро решает только одну проблему - перемещение вдоль линий метрополитена. В Киеве (наверное и в Харькове) даже в центре есть места откуда до метро полчаса пешкарить, за окраины просто молчу. Если вам надо в такое место всё же лучше самокат или авто. Для меня топовые критерии (помимо ремонта/планировки) это состояние самого дома и территории, есть ли рядом парковка, супермаркеты, аптеки, парк - лес.

Метро это неоспоримо хорошо, но если рядом нет вышеперечисленного то комфорт локации стремится к нулю, даже если жить у самого входа в метро.

Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?

Просто бред.
Обліківка Віталіана не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((

Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:12

Frant вы можете добавить меня в чс и не комментировать, провоцируя срач? Буду очень благодарен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:19

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?

Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого).
В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные.
Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
парк с апреля по ноябрь каждый день, лес раз в неделю. Если возить 3-4 человека а метро будет по 20 грн или есть пересадки на другой транспорт то авто еще экономически более выгодно. А что то тяжелое привезти? Видимо у вас не было авто и вам не с чем сравнивать. У меня были периоды без авто и с авто, отличия в качестве жизни как земля и небо. Но им пользоваться тоже надо с умом, не соваться в гущу пробок, выезжать на полчаса раньше, (в Киеве в 7:30 пробок нет), выбирать работу там где есть служебная парковка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:21

  Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((

Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.

Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд.
А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві.
Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie)
Рік - здано станцій.
2019 - 3.
2020 - 3.
2021 - 0.
2022 (план) - 5.
Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?
BIGor
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