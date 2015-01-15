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Faceless написав:Не такая и копеейчная в итоге. Комиссии за ввод денег на биржу, потом за вывод - немалые. Можно обойтись без бирж, но уровень рисков для таких сумм зашкаливает.
Биржа не берёт комиссию, да и не обязательно на биржу, можно заводить деньги сразу на кошелёк в стейблкоинах, тот же тезер. И биржа и кошелёк ИМХО безопасно. "Такие суммы", что для биржи, что для кошелька так... семечки... Если есть боязнь, то можно сделать это частями. Вывод будет стоить 1 тезер. Это много? Свифт будет в разы дороже, и куча объяснений, выше Акурт говорил о человеке, у которого проблема вывезти "в белую" деньги.
Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого). В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные. Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?
Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого). В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные. Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
парк с апреля по ноябрь каждый день, лес раз в неделю. Если возить 3-4 человека а метро будет по 20 грн или есть пересадки на другой транспорт то авто еще экономически более выгодно. А что то тяжелое привезти? Видимо у вас не было авто и вам не с чем сравнивать. У меня были периоды без авто и с авто, отличия в качестве жизни как земля и небо. Но им пользоваться тоже надо с умом, не соваться в гущу пробок, выезжать на полчаса раньше, (в Киеве в 7:30 пробок нет), выбирать работу там где есть служебная парковка.
Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((
Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.
Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд. А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві. Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie) Рік - здано станцій. 2019 - 3. 2020 - 3. 2021 - 0. 2022 (план) - 5. Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?
"Скоро сказки сказываются - да не скоро дела делаются..." (девиз большинства участников Финансового форума Украины)
Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов! Украина - в ТОП-20 на месте 10. Тенденция (!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия. Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).
Пані звуть "Тетяна", а прізвище її Ххххххххко. Всі деталі вона не розкриває, але головне є: - квартиру купила 2+1; - площа 85 кв. м. - Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський). - будинку 10 років. Вторинний ринок. - ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі 61 000 доларів США. - дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.
Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант: Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моря 55 450 доларів США. Найближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.
Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!
Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує. До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.
Чим приваблює іноземців така інвестиція? - чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз +20!!!!! - ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць. - ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м. - ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод. - ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м. - ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць. - ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр. - ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$. - аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.
P.S.antey1969 - а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"! Так ласкает слух...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 гру, 2021 09:31, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
Соглашусь, но с маленькой оговоркой. Как правило, конечно же с комиссией тем более, если срочно. Но если есть время подготовится к вопросу, то бывают предложения с комиссией 0 в оба конца. Но надо ловить момент.
Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((
Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.
Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд. А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві. Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie) Рік - здано станцій. 2019 - 3. 2020 - 3. 2021 - 0. 2022 (план) - 5. Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?