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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437>
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 03:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

San1t написав:
  Faceless написав:Не такая и копеейчная в итоге. Комиссии за ввод денег на биржу, потом за вывод - немалые. Можно обойтись без бирж, но уровень рисков для таких сумм зашкаливает.

Биржа не берёт комиссию, да и не обязательно на биржу, можно заводить деньги сразу на кошелёк в стейблкоинах, тот же тезер. И биржа и кошелёк ИМХО безопасно. "Такие суммы", что для биржи, что для кошелька так... семечки... Если есть боязнь, то можно сделать это частями.
Вывод будет стоить 1 тезер. Это много? Свифт будет в разы дороже, и куча объяснений, выше Акурт говорил о человеке, у которого проблема вывезти "в белую" деньги.
Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:32

  vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?

Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого).
В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные.
Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:12

Frant вы можете добавить меня в чс и не комментировать, провоцируя срач? Буду очень благодарен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:19

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Вот понадобилась вам ночью аптека, или днём поликлиника а их рядом (до 500 метров) нет, или летом погулять с семьёй где лучше в парке горького или вдоль московского проспекта?

Есть задача поездки по городу - возникает у 3-4 человек 5-6 раз в неделю (на каждого).
В то время, как аптека нужна вряд ли чаще раза в месяц, да и парк - не каждые выходные.
Вопрос: под какие задачи оптимизироваться в первую очередь? По-вашему, выходит, что под редкие и нерегулярные. Но я предпочитаю под наиболее частые и заранее известные.
парк с апреля по ноябрь каждый день, лес раз в неделю. Если возить 3-4 человека а метро будет по 20 грн или есть пересадки на другой транспорт то авто еще экономически более выгодно. А что то тяжелое привезти? Видимо у вас не было авто и вам не с чем сравнивать. У меня были периоды без авто и с авто, отличия в качестве жизни как земля и небо. Но им пользоваться тоже надо с умом, не соваться в гущу пробок, выезжать на полчаса раньше, (в Киеве в 7:30 пробок нет), выбирать работу там где есть служебная парковка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:21

  Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((

Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.

Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд.
А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві.
Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie)
Рік - здано станцій.
2019 - 3.
2020 - 3.
2021 - 0.
2022 (план) - 5.
Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:26

"Скоро сказки сказываются - да не скоро дела делаются..."
(девиз большинства участников Финансового форума Украины)

Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов!
Украина - в ТОП-20 на месте 10.
Тенденция (!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия.
Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).

Пані звуть "Тетяна", а прізвище її Ххххххххко.
Всі деталі вона не розкриває, але головне є:
- квартиру купила 2+1;
- площа 85 кв. м.
- Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський).
- будинку 10 років. Вторинний ринок.
- ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі 61 000 доларів США.
- дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.

Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант:
Зображення
Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моря 55 450 доларів США.
Найближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.

Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!

Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує.
До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.
Зображення

Чим приваблює іноземців така інвестиція?
- чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз +20!!!!!
- ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць.
- ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м.
- ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод.
- ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м.
- ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць.
- ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр.
- ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$.
- аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.

P.S. antey1969 - а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"!
Так ласкает слух...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 гру, 2021 09:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:29

  Faceless написав:Тот же тезер вы за баксы бесплатно купите, или таки с комиссией? И обратно его в доллар вывести - неужели тоже бесплатно? И без всяких лимитов, вот так тысяч 100 туда и обратно?

Соглашусь, но с маленькой оговоркой. Как правило, конечно же с комиссией тем более, если срочно. Но если есть время подготовится к вопросу, то бывают предложения с комиссией 0 в оба конца. Но надо ловить момент.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:00

  BIGor написав:
  Frant написав:не розуміє сутності міста, не розуміє, що таке метро. Очевидно, вона ніколи не жила в Києві. Завжди в Єпенях, завжди маршрутки або убогий самокат або автокорки((((

Біля київських станцій метро - завжди є магазини, аптеки, ринки і т.п.

Я жив в Києві біля метро, не завжди ринки і нормальні магазини біля метро, звичайно біля метро та в переходах є якісь нелегальні шалмани, торгові точки, кебаби ітд.
А метро не може бути в місті обмеженим ресурсом - як в Києві.
Візьмемо для прикладу Варшаву (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_sta ... _Warszawie)
Рік - здано станцій.
2019 - 3.
2020 - 3.
2021 - 0.
2022 (план) - 5.
Що там в Києві? Буде 8 млн. жителів і аренда тільки вгору?

У Варшаві менше 2х лямів населення, офіційно.

https://www.wtp.waw.pl/en/ticket-tariff/

Проїхатися на києвському метро скоро буде дорожче чим у варшавському.
А якщо метро з пересадками, то там є квиток (повний) на 75 хв на всі види транспорту. 4.40 PLN

Ще є пільгові квитки і абонентні на певний період часу.
Київ стає надто дорогим містом.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  vitaliian написав:Видимо у вас не было авто и вам не с чем сравнивать

я за рулём с 1999 года.
Уже к 2005 понял, что все вопросы, решаемые через ОТ, надо решать через ОТ.
  vitaliian написав:Если возить 3-4 человека а метро будет по 20 грн или есть пересадки на другой транспорт то авто еще экономически более выгодно.
ну да, мыслимое ли дело, что у каждого члена семьи свои планы и свой график на день.
  vitaliian написав:выезжать на полчаса раньше,
да, это мечта, просидеть на работе лишний час утром и лишний час вечером.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:32

  vitaliian написав:Но им пользоваться тоже надо с умом, не соваться в гущу пробок, выезжать на полчаса раньше

Просто капець.

Може, простіше визнати, що немає коштів купити собі щось пристойне біля метро? Тому Дальні Єпеня, маршрутки, самокати, амортизація автомобіля і тп.
Frant
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