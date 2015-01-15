Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:26

(девиз большинства участников Финансового форума Украины)Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов!Украина - в ТОП-20 на месте 10.(!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия.Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).Пані звуть "Тетяна", а прізвище її ХхххххххВсі деталі вона не розкриває, але головне є:- квартиру купила 2+1;- площа 85 кв. м.- Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський).- будинку 10 років. Вторинний ринок.- ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі- дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант:Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моряНайближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує.До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.Чим приваблює іноземців така інвестиція?- чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз!!!!!- ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць.- ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м.- ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод.- ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м.- ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць.- ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр.- ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$.- аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.- а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"!Так ласкает слух...