Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:41

juristkostya написав: , это мечта, просидеть на работе лишний час утром и лишний час вечером.

, это мечта, просидеть на работе лишний час утром и лишний час вечером.

работал я в одной рекламной фирме, там принято было сидеть до 9 вечера, кто не принимаал это правило - увольняли. Тут вопрос кто хозяин вашей жизни, если работодатель то какая разница со скольки до скольки быть обезьянкой с 8 до 19 или с 9 до 18? Если вы хозяин собственного времени то как правило можете двигать процессы во времени на час два туда сюда, это даже логично потому что в 8-10 утра у вас могут быть более важные дела например связанные с семьей или здоровьем, а работа не волк.Ну и хорошо сказано вопросы решаемые через от. Я в 2011 понаехал в Киев без собственного авто, думал там метро куча тролейбусов маршруток. К 2012 меня ждало глубокое разочарование, да в Киеве ОТ работает на порядок лучше чем например в Одессе (там вообще жепа) но до "удовлетворения потребностей в комфортном перемещении" ему еще очень далеко. Хотя появились убер шатл и автобусы с кондиционером, это гуд.