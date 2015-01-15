RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  juristkostya написав:, это мечта, просидеть на работе лишний час утром и лишний час вечером.
работал я в одной рекламной фирме, там принято было сидеть до 9 вечера, кто не принимаал это правило - увольняли. Тут вопрос кто хозяин вашей жизни, если работодатель то какая разница со скольки до скольки быть обезьянкой с 8 до 19 или с 9 до 18? Если вы хозяин собственного времени то как правило можете двигать процессы во времени на час два туда сюда, это даже логично потому что в 8-10 утра у вас могут быть более важные дела например связанные с семьей или здоровьем, а работа не волк.

Ну и хорошо сказано вопросы решаемые через от. Я в 2011 понаехал в Киев без собственного авто, думал там метро куча тролейбусов маршруток. К 2012 меня ждало глубокое разочарование, да в Киеве ОТ работает на порядок лучше чем например в Одессе (там вообще жепа) но до "удовлетворения потребностей в комфортном перемещении" ему еще очень далеко. Хотя появились убер шатл и автобусы с кондиционером, это гуд.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9698
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 434435436437
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian, zvir і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 858, 859, 860
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8595 1182789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 10:07
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.