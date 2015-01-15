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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  vitaliian написав:Если вы хозяин собственного времени то как правило
"жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (с) В.И. Ленин
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Меня уже просто крутит. Еще несколько дней такого обвала турецкой лиры и срочно вылетаю в Турцию по недвигу.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:00

Я думаю, не все так просто но реально может быть такой шары ещё и не было. Большинство турков курс лира/доллар никак не отслеживают, ибо он на их жизнь почти не влияет, в отличие от Украины.
Вот по моему тексту выше - я посмотрел наоборот самые классные квартиры в микрорайоне Liman - первая линия то цены уже по 8 000 000 лир это 2+1 площадью по 160 кв. м. То есть что то реально хорошее - цены меняют,
Однако я уверен, что момент уникальный: как в Украине когда то гривна упала с 4,47 сперва до 8, потом до 38, потом на 22,5.,.
Нечто подобное сейчас в Турции.
Свою точку зрения поддерживаю; на вторичке именно сейчас можно вырвать что то реально стоящее для себя, любимого. Инвестиция 100%.
Помочь не могу: завтра уезжаю на авто в Анкару на неделю.
Заправился бензином только что, подорожал: вчера был на British petroleum по 10,60 лиры сегодня по 11,10. Это самый дорогой, есть дешевле - я не заправляюсь там.
Считаем: 11.1016,65=0,67$ или 18,20гривны.
Пещера Аладдина!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 гру, 2021 12:12, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:05

  Zebra написав:Меня уже просто крутит. Еще несколько дней такого обвала турецкой лиры и срочно вылетаю в Турцию по недвигу.

а якщо почекати ще рік-два-три, і спокійно вибрати на дні з безлічі варіантів?
чи ляжку гроші жгуть?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

тут трохи про нерухомість за кордономЮ
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1086740.490;wap2
напр.
Недвижимость в городах типа Ливерпуля стоит копейки. 3 комн квартиру можно купить дешевле чем годичная зарплата доктора.

Я знаю небольшой городок на побережье в часе езды от Лондона на электичке-там можно было квартиру за полугодичную лондонскую зарплату купить.Многие так и делают,работают по удаленке.

На континтенте-в Валенсии/Аликанте квартиры в центре и возле пляжа по 50 тысяч евро. В германии тоже в основном все дешевое.
Вот Нидерланды дорогие, Дания дорогая,Барселона-Мадрид дорогие. Лондон и Париж самые дорогие
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:15

  flyman написав:
  Zebra написав:Меня уже просто крутит. Еще несколько дней такого обвала турецкой лиры и срочно вылетаю в Турцию по недвигу.

а якщо почекати ще рік-два-три, і спокійно вибрати на дні з безлічі варіантів?
чи ляжку гроші жгуть?

Мені здається Турція не та країна де ціни будуть довго на дні. Якщо курс сігане на 25 лір за $, треба буде брати якийсь горячий тур і полетіти на огляди нерухомості, щоб переконатись - вартує воно того чи ні.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:26

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Меня уже просто крутит. Еще несколько дней такого обвала турецкой лиры и срочно вылетаю в Турцию по недвигу.

а якщо почекати ще рік-два-три, і спокійно вибрати на дні з безлічі варіантів?
чи ляжку гроші жгуть?

Мені здається Турція не та країна де ціни будуть довго на дні. Якщо курс сігане на 25 лір за $, треба буде брати якийсь горячий тур і полетіти на огляди нерухомості, щоб переконатись - вартує воно того чи ні.

Як так думаю, що поки короноя і карантини і туризм в жо.., тобо в ауті, то дна ще не видко.

От коли скажуть рептилоїди: "корона все, ні масок ні жижи, їдьте куда хочете як і до 2019", тоді сміливо можна буде вступати в турецьке ге, тобто нерухомість
flyman
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  #<1 ... 434435436437
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