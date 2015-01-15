Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:00

Я думаю, не все так просто но реально может быть такой шары ещё и не было. Большинство турков курс лира/доллар никак не отслеживают, ибо он на их жизнь почти не влияет, в отличие от Украины.

Вот по моему тексту выше - я посмотрел наоборот самые классные квартиры в микрорайоне Liman - первая линия то цены уже по 8 000 000 лир это 2+1 площадью по 160 кв. м. То есть что то реально хорошее - цены меняют,

Однако я уверен, что момент уникальный: как в Украине когда то гривна упала с 4,47 сперва до 8, потом до 38, потом на 22,5.,.

Нечто подобное сейчас в Турции.

Свою точку зрения поддерживаю; на вторичке именно сейчас можно вырвать что то реально стоящее для себя, любимого. Инвестиция 100%.

Помочь не могу: завтра уезжаю на авто в Анкару на неделю.

Заправился бензином только что, подорожал: вчера был на British petroleum по 10,60 лиры сегодня по 11,10. Это самый дорогой, есть дешевле - я не заправляюсь там.

Считаем: 11.1016,65=0,67$ или 18,20гривны.

Пещера Аладдина!