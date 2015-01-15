vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Если вы хозяин собственного времени то как правило
"жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (с) В.И. Ленин
Нельзя но быть хозяином своего времени нужно. Иначе вас поработят люди устанавливающие вам правила и регламенты.
Я хочу посмотреть, как вы встретитесь по бизнесу в 7 утра. Ну, чтобы до пробок успеть. Или как стоматолог вас примет в 10 вечера, потому что вы хозяин своего времени. Или ребёнка будете возить в школу только по субботам и воскресеньям, потому что в другие дни вы заняты.