RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:22

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Если вы хозяин собственного времени то как правило
"жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (с) В.И. Ленин

Нельзя но быть хозяином своего времени нужно. Иначе вас поработят люди устанавливающие вам правила и регламенты.

Я хочу посмотреть, как вы встретитесь по бизнесу в 7 утра. Ну, чтобы до пробок успеть. Или как стоматолог вас примет в 10 вечера, потому что вы хозяин своего времени. Или ребёнка будете возить в школу только по субботам и воскресеньям, потому что в другие дни вы заняты.
juristkostya
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 435436437438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 859, 860, 861
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8606 1183300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 14:57
vasilii
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.