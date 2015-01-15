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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:22
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Если вы хозяин собственного времени то как правило
"жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (с) В.И. Ленин
Нельзя но быть хозяином своего времени нужно. Иначе вас поработят люди устанавливающие вам правила и регламенты.
Я хочу посмотреть, как вы встретитесь по бизнесу в 7 утра. Ну, чтобы до пробок успеть. Или как стоматолог вас примет в 10 вечера, потому что вы хозяин своего времени. Или ребёнка будете возить в школу только по субботам и воскресеньям, потому что в другие дни вы заняты.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36
juristkostya все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени, у хозяина нет проблем встретится по бизнесу или у стоматолога В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А если человек вечно чем то занят, то он раб организации на которую работает либо другого дела которым занят. Бывают рабы денег, но это другая история. У рабства много форм. В том числе жить возле метро, чтоб удобно ездить на работу тоже рабство локации.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03
vitaliian написав:
все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени
вам осталась сущая мелочь: показать запись к стоматологу на ночь с субботы на воскресенье. Ещё можно протокол переговоров от 7 утра понедельника
))))))))
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