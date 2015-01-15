Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Если вы хозяин собственного времени то как правило
"жить в обществе и быть свободным от общества нельзя" (с) В.И. Ленин
Нельзя но быть хозяином своего времени нужно. Иначе вас поработят люди устанавливающие вам правила и регламенты.
Я хочу посмотреть, как вы встретитесь по бизнесу в 7 утра. Ну, чтобы до пробок успеть. Или как стоматолог вас примет в 10 вечера, потому что вы хозяин своего времени. Или ребёнка будете возить в школу только по субботам и воскресеньям, потому что в другие дни вы заняты.
juristkostya все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени, у хозяина нет проблем встретится по бизнесу или у стоматолога В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А если человек вечно чем то занят, то он раб организации на которую работает либо другого дела которым занят. Бывают рабы денег, но это другая история. У рабства много форм. В том числе жить возле метро, чтоб удобно ездить на работу тоже рабство локации.
vitaliian написав:У рабства много форм. В том числе жить возле метро
"Мир - це війна, а свобода - це рабство!"
Може, варто продати свою квартиру в Закиївських Єпенях і купити взамін 1к панельну "хрущовку" біля метро? Чи 1к квартирку в Анталії, на курорті? Взагалі-то, ця обліківка більш компетентна в шубах, колготах і самокатах, ніж - де краще жити.
akurt написав:"Скоро сказки сказываются - да не скоро дела делаются..." (девиз большинства участников Финансового форума Украины)
Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов! Украина - в ТОП-20 на месте 10. Тенденция (!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия. Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).
Пані звуть "Тетяна", а прізвище її Ххххххххко. Всі деталі вона не розкриває, але головне є: - квартиру купила 2+1; - площа 85 кв. м. - Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський). - будинку 10 років. Вторинний ринок. - ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі 61 000 доларів США. - дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.
Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант: Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моря 55 450 доларів США. Найближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.
Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!
Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує. До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.
Чим приваблює іноземців така інвестиція? - чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз +20!!!!! - ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць. - ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м. - ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод. - ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м. - ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць. - ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр. - ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$. - аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.
P.S.antey1969 - а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"! Так ласкает слух...
vitaliian написав:У рабства много форм. В том числе жить возле метро
"Мир - це війна, а свобода - це рабство!"
Може, варто продати свою квартиру в Закиївських Єпенях і купити взамін 1к панельну "хрущовку" біля метро? Чи 1к квартирку в Анталії, на курорті? Взагалі-то, ця обліківка більш компетентна в шубах, колготах і самокатах, ніж - де краще жити.
Попробуйте купить мозги, в магазинах есть свиные и говяжьи , мне кажется вам подойдут любые.