RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36

juristkostya все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени, у хозяина нет проблем встретится по бизнесу или у стоматолога В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А если человек вечно чем то занят, то он раб организации на которую работает либо другого дела которым занят. Бывают рабы денег, но это другая история. У рабства много форм. В том числе жить возле метро, чтоб удобно ездить на работу тоже рабство локации.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9719
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  vitaliian написав:все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени

вам осталась сущая мелочь: показать запись к стоматологу на ночь с субботы на воскресенье. Ещё можно протокол переговоров от 7 утра понедельника :-)))))))))
juristkostya
 
Повідомлень: 3907
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:"Скоро сказки сказываются - да не скоро дела делаются..."
(девиз большинства участников Финансового форума Украины)

Итак, совсем незамеченным прошла вчерашняя публикация о количестве квартир, купленных иностранцами в Турции в ноябре 2021: а ведь побиты рекорды всех предыдущих годов!
Украина - в ТОП-20 на месте 10.
Тенденция (!!!) простая, как турецкий апельсин (сейчас сезон апельсинов и он будет продолжаться до марта): устойчивый спрос иностранцев на квартиры в Турции, второе место среди всех покупок - кто бы сомневался - Анталия.
Вот не поверите, но мне удалось познакомиться с нашей украинкой, которая с гордостью мне сообщила, что она как раз вошла в цифру "167" - рекордная цифра количества покупок квартир украинцами за все годы (до этого рекордом была цифра 127 - кажется, в июле).

Пані звуть "Тетяна", а прізвище її Ххххххххко.
Всі деталі вона не розкриває, але головне є:
- квартиру купила 2+1;
- площа 85 кв. м.
- Район Анталії Konyaalti (престижний), мікрораойн Liman (суперпрестижний приморський).
- будинку 10 років. Вторинний ринок.
- ціна на день купівлі 625 000 лір або на день купівлі 61 000 доларів США.
- дата купівлі - вівторок 16 листопада 2021.

Мені стало цікаво, чи є ще щось схоже в продажу. Робимо пошук на знаменитому сайті купівлі/продажу Sahibinden - фільтр 2+1 - мікрорайон Ліман (порт) та відразу знаходимо схожий варіант:
Зображення
Беремо калькулятор: 890 000 лір. Курс станом на цю мить 1 долар=16,05 - маємо ціну на трикімнатну квартиру майже біля моря 55 450 доларів США.
Найближчі конкуренти - 940 000 лир або 58 750 доларів США.

Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!

Не всім сподобається вторинний ринок - але ж він існує.
До моря - безкоштовний пляж, безкоштовні туалети, безкоштовний прісний душ, безкоштовні переодгальні, безкоштовна парковка прямо біля моря - гадаю 1000 м.
Зображення

Чим приваблює іноземців така інвестиція?
- чудовий клімат - зараз в Анталії сонячно, голубе небо, +13, вдень очікується +16. Температура води в Середземному морі саме зараз +20!!!!!
- ціна на утримання квартири: від 100 до 240 лір або від 6,5 до 16 доларів на місяць.
- ціна на природний газ: 1,48/16=0,0925$ куб. м або 2,52 гривні за 1 куб.м.
- ціна на електричну енергію: 1,00/16=0,0625$ або 1,70 гривні за 1 кВтгод.
- ціна на волопостачання та водовідведення: 5/16=0,31$ або 8,53 гривні за 1 куб. м.
- ціна на вивезення смфіття - з квартири 3/16=0,1875$ на місяць або 5,12 гривні на місяць.
- ціна на бензин та ДП: 10,60/16=0,66$ літр або 18 гривень за 1 літр.
- ціна на проіїзд у міському транспорті 4,1/16=0,25$.
- аеропорт - три термінали, зв"язок з усіма містами Європи і України.

P.S. antey1969 - а ну-ка прокричи громко: "akurt=рыло"!
Так ласкает слух...
Класс, спасибо за инфо!

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 282
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..
DmitryK
 
Повідомлень: 877
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:33

  DmitryK написав:цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..

он живет в альтернативном измерении...

https://www.nytimes.com/2021/12/14/business/economy/turkey-inflation-economy-lira.html
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:12

  DmitryK написав:цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..


Напоролся на канал интересный, по эмигрантам:

- https://www.youtube.com/watch?v=vQX73MFm4RE

И второй - https://www.youtube.com/watch?v=s20GUKJS-Xc

Неожиданно узнал, что моя дальняя родственница из Москвы переехала с семьей в Аланию, живут уже второй год, работают удаленно, клиенты в России, а сын в местную школу пошел, турецкий учить. Хвалит конечно местные условия, а они нормально так по миру покатались, по 4 раза в год выезжали, было с чем сравнивать.

Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.

Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.

По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта 8) , конечно), я так и не нашел вменяемой статистике по динамике цены на недвижку в долларах, вот разве что - https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... f0-nuGCHg3
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 24.07.10
Подякував: 381 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:11

Kripo
В общем, что и требовалось доказать.
Рост цен на недвижимость в Турции с начала 2017-го в 2 - 2.2 раза(в лирах)
За то же самое время лира обесценилась в пять раз.
Ну как бы да... Выгодная инвестиция :roll:
Зображення
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11023
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 3233 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:12

Туреччина - авторитарна і закрита інформаційно країна.
Тому в Інтернеті немає або мало даних щодо статистики чи дінаміки цін на турецьку курортну чи столичну нерухомість.
Холопам не треба те знати.
Най купляють, як є.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22494
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2350 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 435436437438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 861, 862, 863
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8624 1186080
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 09:47
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105702
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2353)
18.12.2021 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.