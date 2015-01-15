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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36
juristkostya все ваши примеры как раз об обратном что вы не хозяин своего времени, у хозяина нет проблем встретится по бизнесу или у стоматолога В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. А если человек вечно чем то занят, то он раб организации на которую работает либо другого дела которым занят. Бывают рабы денег, но это другая история. У рабства много форм. В том числе жить возле метро, чтоб удобно ездить на работу тоже рабство локации.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Класс, спасибо за инфо!
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
цікаво, якщо слухати пана акурта, вже кілька років в туреччині нерухомість стрімко дорожчає. а тут, 85 квадратів за 55тис баксів. я так думаю, 10 років тому коштувало дорожче..
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:33
он живет в альтернативном измерении...
Додано: Суб 18 гру, 2021 01:12
Напоролся на канал интересный, по эмигрантам:
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И второй -
Неожиданно узнал, что моя дальняя родственница из Москвы переехала с семьей в Аланию, живут уже второй год, работают удаленно, клиенты в России, а сын в местную школу пошел, турецкий учить. Хвалит конечно местные условия, а они нормально так по миру покатались, по 4 раза в год выезжали, было с чем сравнивать.
Конечно Эрдоган "как я и говорил", ведет экономику Турции в ж*пу, но, и как бы это цинично не звучало, для туристов и тех кто получает доход в твердой валюте, это даже и хорошо - все дешевле будет.
Вон из видео, можно прикинуть, реально все не дорого.
По поводу темы ветки - покупка жилья в Алании (через агенство Акурта , конечно), я так и не нашел вменяемой статистике по динамике цены на недвижку в долларах, вот разве что -
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:11
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:12
Туреччина - авторитарна і закрита інформаційно країна.
Тому в Інтернеті немає або мало даних щодо статистики чи дінаміки цін на турецьку курортну чи столичну нерухомість.
Холопам не треба те знати.
Най купляють, як є.
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